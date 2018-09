Užitak u vožnji, odličan motor i bogata serijska oprema ključne su osobine gradske Fieste

Fiesta je uvijek bila među najboljim vozačkim automobilima u B-segmentu i ništa se u tom smislu nije promijenilo ni dolaskom sedme generacije Fordova bestselera koji je godinama u vrhu najprodavanijih modela u Europi. I dalje je Fiesta zabavan vozački auto s ovjesom koji po udarnim rupama i tramvajskim tračnicama prolazi kao od šale te s preciznim upravljačem i jednako preciznim 6-brzinskim ručnim mjenjačem. Sve što treba za gradsku vožnju, pa i za povremena dulja putovanja ako vam nije potrebno mnogo prostora.

Fiestu smo isprobali s hvaljenim 1,0 Ecoboostom sa 100 KS i 170 Nm okretnog momenta i to je, čini nam se, idealna mjera za 404 cm dugačak automobil (+8 cm u odnosu na staru Fiestu), pa je u unutrašnjosti raskošnije, pogotovo straga. Veći je i prtljažnik te sada prima 293 litre prtljage. Do stotke stiže za 10,5 sekundi, a maksimalna je brzina 183 km/h. Još je uvjerljiviji u praksi gdje briljira zbog visokog raspona maksimalne snage od 4500 do 6500 o/min, momenta od 1500 do 4000 o/min te sjajno proračunatog mjenjača.

Prosječna nam je potrošnja bila 6,2 l/100 km, dok u gradu i na autocesti možete računati s realnih 7 l/100 km pa se u takvim okolnostima dizel isplati samo rijetkima, odnosno tvrtkama čiji djelatnici rade mnogo kilometara.

Nova generacija nije donijela dizajnersku revoluciju, ali je mnogo sitnica unaprijeđeno.

Jedna od njih je zvučna izolacija koja je sad izvrsna, pa je uz tih i uglađen rad motora u kabini agregat zaista nečujan. Groove plus oprema, između ostalog, sadrži 15” alu naplatke i maglenke, multimedijski sustav s 6,5” TFT ekranom osjetljivim na dodir. Ovakva Fiesta stoji 107.990 kuna, što smatramo vrlo konkurentnom ponudom.

