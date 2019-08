Uz punionice na autocesti i na more se može bez stresa

Što ako posjedujete električni automobil, a živite u stanu i nemate garažu? Auti na struju su zasad prvenstveno namijenjeni gradskoj vožnji gdje se odlično snalaze, a u gradovima ipak većina stanovnika ne živi u kući i nema vlastitu garažu gdje bi se mogli nesmetano puniti preko noći. Razmišljali smo i o dugačkom produžnom kablu s drugog kata od čega smo ipak odustali. Okrenuli smo se javnim punionicama kojih u Zagrebu ima relativno mnogo.

Ali, sve je više električnih auta koji se na njima pune pa više nije neobično da morate čekati na punjenje. Gužva na punjačima postala je posebno osjetna nakon što Zagrebom prometuje više d električnih taksi vozila, a zna se dogoditi i da neki neodgovorni vlasnik ostavi svoj auto na punjenju cijelu noć i tako onemogući punjenje drugima.

Foto: Filip Kos/PIXSELL

Srećom, za razliku od njih koji često trebaju punjač, mi smo Renault Zoe s baterijom kapaciteta 41 kWh s kojim smo bez većih problema u gradskoj vožnji napravili 292 km prvi put išli nakon šest dana. Imamo i sreću što je javna punionica vrlo blizu redakcije Večernjeg lista u zagrebačkoj Sloboštini pa smo Zoe kojem, ako mu je baterija sasvim prazna punjenje traje 2 sata i 40 minuta, mogli dopuniti i za vrijeme radnog vremena i to potpuno besplatno.

A ono što je zaista fascinantno je s kojom lakoćom se Zoe vozi u gradskom prometu. Zbog velikog okretnog momenta od 220 Nm koji je dostupan od samog starta Zoe je vrlo startan i do 50 km/h stiže za samo 4,1 s. Do 80 km/h treba mu 8,6 s, a to je brzina s kojom se maksimalno može voziti u gradskom prometu, više vam ne treba. Pa tako dok pri startanju na semaforu vi već jurite, vozači u “običnim” automobilima tek prebacuju u drugu brzinu. Mnogo puta smo se zapitali kad smo tako jurnuli iz mjesta: Pa zar stvarno ovaj auto ima samo 92 KS? Subjektivan osjećaj je kao da se radi o konvencionalnom automobilu s najmanje 130 KS.

Foto: Filip Kos/PIXSELL

Dakako, automatski mjenjač znači pravi komfor u gradskom stani-kreni režimu vožnje, a maksimalna brzina od 135 km/h jamči i mogućnost brze vožnje kada vam to treba. Doduše, u tom ritmu se baterija brže prazni, ali uz novu mrežu punionica na hrvatskim autocestama iz Zagreba prema Rijeci i Splitu s električnim automobilom se može putovati i autocestom na more relativno brzo i bez stresa.

Renault Zoe R90 stoji od 256.400 kuna, a ako ‘uhvatite’ državni poticaj od 80.000 kuna platit ćete ga 176.400 kuna.