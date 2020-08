Ucjene, zavjere i misteriozna smrt u skandalu s Volkswagenom i bosanskim dobavljačem dijelova

Njemačka industrija na glasu je, praktički u cijelom svijetu, kao iznimno profesionalna, učinkovita, poštena, sve naj, sve u superlativima, no s vremena na vrijeme Njemačku potrese poneki korporativni skandal koji takvu predodžbu dovede u pitanje. Od varanja njemačkih proizvođača automobila na testovima ispušnih plinova iz dizelaša do najnovijeg skandala s propašću njemačke fintech kompanije Wirecard, najvećim stečajem u povijesti korporativne Njemačke, koji narušava i povjerenje u njemačka regulatorna tijela.

No jedan skandal, koji uključuje Volkswagen i kooperantsku tvrtku jednog Bosanca, pretvara se ovoga ljeta u, kako su to opisali novinari magazina Der Spiegel, “kriminalističku priču kakvu njemačko gospodarstvo rijetko da je doživjelo u poratnoj povijesti”. Bivši zaposlenik Volkswagena, za kojega se pretpostavlja da je bio zviždač u ovome skandalu, pronađen je prije dva tjedna mrtav, spaljen u plamtećem automobilu 20-ak kilometara južno od grada Wolfsburga u njemačkoj saveznoj pokrajini Donjoj Saskoj, gdje Volkswagen ima sjedište.

To se dogodilo samo nekoliko dana nakon što je njemačko izdanje novinskog portala Business Insider objavilo da je tajno tonski snimano 35 sastanaka uprave Volkswagena, između siječnja 2017. i veljače 2018., na kojima čelnici VW-a raspravljaju o tome kako prekinuti suradnju sa svojim kooperantom, bosanskohercegovačkom tvrtkom Prevent. Snimke u ukupnom trajanju od 50-ak sati otkrivaju prljave, potencijalno ilegalne igre i skrivene namjere ugledne njemačke korporacije koja se na brutalan način odnosi prema svojim kooperantima. Akteri na snimkama govore o tome kako, prema pisanju Business Insidera, “izgladnjuju” mala i srednja poduzeća koja za njih rade kao kooperanti.

Hastorov poslovni uzlet

Vlasnik Preventa Nijaz Hastor rođen je 1951. u Ustiprači, mjestu na obali rijeke Drine smještenom između Goražda i Višegrada na istoku Bosne i Hercegovine, i karijeru u VW-u započeo u TAS-u, Tvornici automobila Sarajevo, u kojemu je njemački Volkswagen imao 49 posto vlasništva u vrijeme bivše Jugoslavije. Bio je očito ili najbolji radnik, ili najprobitačniji, i 1989. preselio se u Njemačku te osnovao tvrtku koja se počela pretvarati u jednog od najvažnijih kooperanata Volkswagena, ali i drugih njemačkih proizvođača automobila. U BiH se vraća nakon rata, osniva Prevent grupu, tvrtku za proizvodnju autopresvlaka, koja naveliko proizvodi i izvozi, ali i preuzima druge slične tvrtke po svijetu, od tvornica autopresvlaka u Austriji, Mađarskoj i Rumunjskoj, preko tvornica autostakala, do tvornica metalnih dijelova za autosjedala u Njemačkoj i Brazilu.

Preuzimanjem niza drugih malih dobavljača dijelova za autoindustriju Nijaz Hastor pokušao je izgraditi jednog snažnog kooperanta umjesto puno manjih i slabijih. U Hrvatskoj gospodin Hastor ima registriranu tvrtku “Arkun – poslovno posredništvo”, a bio je u i Nadzornom odboru tvrtke AD Plastik, vodećeg hrvatskog dobavljača komponenti za autoindustriju. Otprilike 40-ak godina Nijaz Hastor i Volkswagen dobro su se slagali inadopunjavali u onome što rade, ali u jednom trenutku bosanskom je kooperantu dozlogrdila poslovna praksa Volkswagena koja, kako će u jednom od nedavnih priopćenja reći glasnogovornici Preventa, ostavlja kooperantima tek toliko zraka za disanje da ne krepaju, ali ih guši i tjera u zamku maksimalne ovisnosti o VWu.

Kad je prije nekoliko godina VW u internim pregovorima s kooperantima pokušao spustiti cijenu, Prevent grupa gospodina Hastora krenula je u pobunu i obustavila isporuku kutija mjenjača i presvlaka za sjedala. Zbog te je obustave u kolovozu 2016. VW morao na nekoliko dana zaustaviti proizvodnju u šest njemačkih tvornica. Volkswagen je gubio milijune eura dnevno, 28 tisuća radnika sjedilo je kod kuće i besposleno čekalo da se razriješi neizvjesna situacija. Razriješena je, sklopljeno je primirje, ali Business Insider sada otkriva, na temelju tonskih zapisa sastanaka na tu temu unutar Volkswagena, da je još od lipnja 2013. u njemačkoj kompaniji postojao skriveni plan da se Prevent istisne iz posla s VW-om.

Plan je bio da se prestane surađivati s dobavljačima iz Prevent grupe do 2020. (razdoblje izvršenja plana čini se dugim, ali u autoindustriji se dobavljači ne mijenjaju preko noći). Nakon drame u kolovozu 2016., uprava Volkswagena ubacila je u višu brzinu s tim planom. Članci Business Insidera otkrivaju da se ekipa iz Volkswagena pobrinula, i to u koordinaciji s Daimlerom i BMWom, da se u bavarskoj tvrtki koja proizvodi naslone za glavu pojavi novi kineski investitor koji će u njihovo ime, ali skriveno, blokirati Prevent grupu kao 20-postotnog suvlasnika te bavarske tvrtke. “Treba nam financijski investitor koji će to učiniti za nas”, govori se u jednom trenutku zabilježenom na audiosnimkama koje su, prema pisanju novinskog portala koji je došao u njihov posjed, prepune takvih zavjereničkih detalja.

U ožujku 2018. Volkswagen je raskinuo sve poslovne ugovore s Prevent grupom i od tada počinju velike međusobne tužbe. Prevent je tužio Volkswagen i traži odštetu od 750 milijunaeura pred arbitražnim sudom u američkom Detroitu. U tužbi se navodi da Volkswagen zloupotrebljava svoju snagu i veličinu kako bi ucjenjivao male i srednje dobavljače, odnosno prisiljavao ih na nepoštene cijene usluga i kršio pravila slobodnog tržišnog natjecanja. Volkswagen to negira i dokazuje na sudu da optužbe nisu istinite. S druge strane, Volkswagen je tužio Prevent i dobio tu tužbu pred njemačkim sudom u Düsseldorfu koji je zaključio da su kooperantske tvrtke u vlasništvu bosanske Prevent grupe nezakonito obustavile isporuku dijelova VW-u u kolovozu 2016. godine te da su ucjenom željele ispregovarati 25 posto više cijene za svoje dijelove.

U tonskim snimkama koje su tajno dostavljene njemačkom Business Insideru čuje se i kako ljudi u Volkswagenu razgovaraju o tome da se iskoristi utjecaj bivšeg kancelara Gerharda Schrödera, koji je s VWom povezan još iz doba kad je kao pokrajinski političar u Donjoj Saskoj sjedio u Nadzornom odboru. Ideja je bila da se Schrödera zamoli da nagovori ruskog predsjednika Vladimira Putina da Rusi učine nešto što bi pomutilo poslove ili stvorilo pritisak na Prevent grupu u Rusiji. Nema dokaza da je ideja odmakla dalje od toga, samo ideje.

Sumnjiva smrt i požar

No je li moguće da čitav taj skandal, samo desetak dana nakon objave postojanja tajnih audiosnimki, poprima jedan tipično “ruski” zaokret – ubojstvo ključnog svjedoka, zviždača čitave afere? Je li moguće da je netko u Njemačkoj pokušao primijeniti čuveno rusko opravdanje za likvidacije: “nema čovjeka, nema problema”? Nema dokaza koji bi to potkrijepio, no njemački su istražitelji ustvrdili, kako javlja Financial Times, da je smrt čovjeka pronađenog u plamtećem automobilu povezana s tajno snimanim razgovorima u Volkswagenu.

Lokalne njemačke novine Braunschweiger Zeitung javile su da je pokojni zaposlenik Volkswagena dobio otkaz početkom mjeseca zbog sumnje poslodavca da je tajno snimao povjerljive razgovore na sastancima na kojima se razgovaralo o Preventu. Istraga je još u tijeku i do zaključenja ovog izdanja nije bilo potvrde da postoje dokazi da se radi o ubojstvu, a ne o nesretnom slučaju. No obje se pretpostavke uzimaju u obzir dok se ne utvrde točne okolnosti smrti. U kući tog istog bivšeg zaposlenika, sada pokojnog, u svibnju se dogodio požar, koji se sada ponovno istražuje kako bi se utvrdilo je li i to bio događaj povezan sa skandalom u Volkswagenu.