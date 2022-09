Ubojica broj jedan mladih u Hrvatskoj: Svake godine pogine 14.176 ljudi. Zašto?

Tisuće mrtvih na cestama predstavlja statistiku, smrt jednog čovjeka dramu. Rečenica je to kojom Ministarstvo unutarnjih poslova otvara svoj bilten o sigurnosti cestovnog prometa, ujedno rečenica koja upućuje na prazninu koja ostaje iza svakog izgubljenog života. I svi to znamo; svi u nekom dijelu mozga čuvamo spoznaju da ćemo nekome nedostajati pretjeramo li s brzinom te se negdje "zakucamo", da ćemo čitavu obitelj uništiti strada li zbog naše gluposti na cesti netko njihov. A opet to radimo… Po podacima MUP-a, lani smo izazvali ukupno 31.453 prometne nesreće, pri čemu su 292 osobe poginule, a još 11.918 ih je ozlijeđeno.