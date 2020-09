U vrh ponude japanskog crossovera uklapa se i inteligentni 4x4 pogon

Nissan Qashqai u ponudi ponovo ima dizelski motor od 150 konjskih snaga. Od prethodne generacije, naime, vrh dizelske ponude činio je 1,6-litreni stroj od 130 KS. Dvadeset konja više prilično veseli, tim više što su se i u praksi pokazali dostojnom ergelom. Turbodizelski motor radi uglađeno, zvuk mu je civiliziran, elastičan je i vuče odlično u svim režimima rada. U odnosu na dizelaša od 130 konja, bolja su mu međuubrzanja, posebno na putnim brzinama, na autocesti. Automatski bezstupanjski CVT mjenjač reagira brzo, što kod pretjecanja puno znači, a radi nježno.

Novi 1,7 dCi može se izabrati s prednjim te s pogonom na sva četiri kotača, poput testnog primjerka, i u tome je njegova druga posebnost. Modelima ovog segmenta, naime, 4x4 pogon obično ne treba, jer njihovi će se kupci rijetko upustiti izvan asfaltiranih površina. No, Nissan je poznat i priznat upravo po vrhunskom All mode 4x4 sustavu, pa bi bilo šteta ne ponuditi ga i na Qashqaiju. Inteligentan sustav prati situaciju te optimalno raspoređuje snagu među kotačima. Konkretno, prati proklizavanje kotača, te šalje do 50% okretnog momenta na stražnju osovinu. Na prostranost se u Qashqaiju neće požaliti ni krupniji putnici. Ovaj je kompaktni SUV dug 439,4 cm, te je 180,6 širok i 161 cm visok. Prevjesi su mu kratki, a razmak među osovinama broji 264,6 cm. Prednja sportska sjedala široka su i komforna, a ugodno je i na stražnjima. U testnom primjerku interijer je presvučen finom kožom u kombinaciji s tkaninom. Plastični dijelovi većinom su izrađeni od mekane plastike ugodne na dodir. Prošaran kromom i sjajnim crnim lakom, interijer u cjelini dobro izgleda. Premium dojmu doprinosi i panoramski stakleni krov, čije se sjenilo pokreće električnim putem.

Novi Nissan Connect multimedijski sustav - koji obuhvaća i navigaciju - sa 7-inčnim dodirnim ekranom u boji reagira brzo, intuitivan je i lako je pristupiti pojedinim funkcijama, pogotovo uz prekidače za direktan ulazak u njih. Ovakvu kombinaciju smatramo boljim rješenjem od smještanja svih komandi na dodirni ekran. Testni Qashqai stigao je u najbogatijoj Tekna razini te ima sve raspoložive sustave za sigurnost, komfor i povezivost. Zbog najsnažnijeg motora, automatika, 4x4 pogona i izdašne opreme cijena mu je 306.042 kn. Qashqai inače stoji od 164.505 kuna.