U pogon puštene prve tri punionice za električne aute na hrvatskim autocestama

Konačno! Prošlog su tjedna u pogon puštene prve tri punionice za električne automobile na hrvatskim autocestama i tako bitno olakšali putovanje automobilima na struju. Pogotovo je to značajno zbog turista koji dolaze u Hrvatsku, a sada će po prvi put u turističkoj sezoni moći putovati autocestom električnim automobilom i puniti baterije bez da trebaju izlaziti s autoputa.

Prve punionice za električne automobile na našim autocestama otvorio je Tifon pod brendom MOL Plugee na svojim benzinskim pumpama Draganić sjever i Draganić jug na Autocesti A1 između Zagreba i Karlovca i na benzinskoj postaji Ravna Gora na Autocesti A6 Rijeka-Zagreb (moguć pristup iz oba pravca). Riječ je o prvim brzim punionicama za električna vozila (podržavaju brzo punjenje te sve relevantne standarde punjenja AC i DC).

Punionice su postavljene uzduž koridora Transeuropske prometne mreže i povezivat će ključne hrvatske prometne koridore.

Do kraja svibnja Tifon će u rad pustiti i brze punionice na svojim prodajnim mjestima na Dobri (na autocesti A1 neposredno prije čvora Bosiljevo) i Jasenicama (na autocesti A1 prije tunela Sveti Rok gledano s juga). Spomenuti uređaji dio su projekta NEXT-E koji se sufinancira kroz program Europske unije pod nazivom Instrument za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility – CEF), a u kojem Tifon sudjeluje kao član MOL Grupe.

MOL Plugee brze punionice na Tifonovim prodajnim mjestima podržavaju sve relevantne standarde punjenja (AC i DC), čime se omogućuje punjenje različitih vrsta električnih vozila, i to u trajanju od 2 do 3 sata uz AC punjenje odnosno 30 minuta uz DC punjenje. Korištenje punionica bit će besplatno prvih mjesec dana od njihova puštanja u pogon (do 16. svibnja), nakon čega će se normalno (AC) punjenje naplaćivati 54,90 kuna, a brzo (DC) 74,90 kuna po sesiji punjenja.

Pogledajte video o tome kako će se u Hrvatskoj plaćati cestarina: