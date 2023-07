U ovakve bi aute trebalo ugraditi mjerač vozačeve sreće, umjesto onoga za gorivo

Da mi je netko prije pet-šest godina rekao da ću se poput malog djeteta novoj igrački veseliti benzincu, teško da bih mu povjerovala. A, evo, ipak – sjedim za volanom novog Cuprina Formentora s osmijehom kakav je rijetko koji automobil u zadnje vrijeme uspio izmamiti. Dobro… Valja i to reći, nije ovo bilo kakav Formentor, već se preda mnom kočoperio Formentor VZ5 s rasnih 390 konja. U sveopćem pretjerivanju oko elektrifikacije već smo neko vrijeme zatrpani električarima svih klasa, svih veličina i cjenovnih razreda. Ako nisu potpuno električni, onda su barem hibridni. Iako im priznajem sve njihove prednosti (jasno, neću im zamaskirati ni nedostatke), tako je lijepo sjesti u čistokrvni benzinski sportski automobil! Ruka sama leti na gumb za paljenje motora, smješten na kolu upravljača, gdje je i druga tipka, ona za izbor modova vožnje. Grleno se javlja 5-cilindrični 2,5-litreni TSI motor snage 390 KS u rasponu između 5700 i 7000 o/min, uz najveći okretni moment od 480 Nm dostupan od 2250 o/min. Još grlenije, muževnije oglasio se na snažniji pritisak papučice gasa. Svidjelo mu se to. Da, stvarali smo buku, Formentor VZ5 i ja, i nije nas bilo briga što će svijet reći, koliko će ekolozi iza nas izmjeriti CO2, kolika će biti potrošnja goriva. Stvarali smo buku, na posao smo stizali brže nego inače, kroz grad se probijali natprosječno agilno. Da u autu postoji mjerač vozačeve sreće, on bi pokazivao daleko veće vrijednosti od onih za ugljikov dioksid i benzin. Svijet će opstati i uz ovo malo vozačeva zadovoljstva, jer vozači koji vole vožnju iznad svega vole njezin zabavan i izazovan dio.

Da "nešto ne štima" s ovim Formentorom, vidljivo je već na prvu. Agresivan dizajn baznog modela dodatno je naglašen mat bojom. Bakrena nijansa Cuprine marke na nosu automobila, bakrena boja kočionih kliješta. Vrhunske 18" čeljusti Akebono sa šest klipova smještene su u ekskluzivnim 20-inčnim lakometalnim naplatcima Cupra. Straga karakter vozila odaje dvostruki ispuh, dva puta po dvije ispušne cijevi, također bakrene boje. Detalji od ugljičnih vlakana. Pomisli li slučajni prolaznik da je nabrijani dizajn samo prazna šminka, razuvjerit će ga prije spomenuti zvuk, melem za uši svakog automobilskog entuzijasta, ali i brzina kojom odmiče Cupra Formentor VZ5. Isprobani automobil iz mirovanja do stotke može ubrzati sa samo 4,2 sekunde, maksimum mu je na 250 km/h. I ne, ne ostavlja svijet iza sebe u oblaku dima, jer Formentor VZ5 osigurava najviši stupanj učinkovitosti tehnologije izgaranja.

Iz Cupre kažu da vrhunski 5-cilindrični benzinski motor ugrađen u Formentor VZ5 nudi ultimativni izražaj DNK ove marke uz performanse koje će nanovo definirati granice onoga što Cupra jest i što sve može ostvariti. Kombinacijom odličnog, namjestivog voznog postroja s modusima vožnje (ovisno o uvjetima na cesti i odabiru vozača) i kliznikom DCC, progresivnog upravljača, naprednog sustava s tehnologijom brze promjene stupnjeva prijenosa i sigurnosti sustava pogona na sve kotače 4Drive zajamčene su dinamika, emotivnost i performanse. VZ5 centimetar je niži od Formentora VZ s 310 konja, čime je na cesti još dinamičniji. 7-stupanjski DSG automatski mjenjač s dvije spojke vozaču nudi i opciju samostalne izmjene stupnjeva prijenosa, ako se netko želi time igrati, no i u automatskom je modu ovaj DSG toliko uglađen i brz da ni ne primijetite da je promijenio brzinu. Vidite to samo po brojkama koje se okreću na digitalnoj instrumentnoj ploči, također posloženoj u sportskom tonu. Španjolski crossover s vrhunskim performansama snagu šalje na sva četiri kotača. Ni pri žešćem ritmu nije se ni u jednom trenutku dao izbaciti iz takta.

U interijeru, sve je podređeno vozaču, miješaju se sportski štih i luksuz. Svaki detalj, očito je, pomno je promišljen. Nisko smještena kožom presvučena sportska sjedala savršeno okružuju tijela vozača i suvozača, pružajući odličnu potporu i pri oštrijim prolascima krivinama. Uz atraktivan dizajn i izvanredne vozne osobine, neizostavan je i dašak ekskluzivnosti – Cupra Formentor VZ5 proizvodi se u ograničenoj seriji od svega 7000 primjeraka. Formentor je prvi model razvijen ekskluzivno za Cupru, a rasni Formentor VZ5 premijerno je predstavljen u povodu 3. obljetnice osnivanja marke Cupra. Naziv VZ temelji se na španjolskoj riječi veloz, koja u prijevodu znači "brzo" ili "brzina" – savršen opis za najsnažniju verziju Formentora. Sam Formentor, pak, naziv je dobio po rtu Formentor na španjolskom otoku Mallorci, jednom od najljepših i najegzotičnijih područja Balearskog otočja. VZ5 najsnažnija je i najsofisticiranija varijanta nekog Cupra vozila dosad stvorenog. Donosi širok raspon naprednih sustava za poboljšanje performansi, za sigurnost i zabavu. Popis opreme predug je čak i za puko nabrajanje. Od sigurnosnih stavki valja ipak izdvojiti prediktivnu automatsku regulaciju razmaka i sustave Travel Assist, Side i Exit Assist te Emergency Assist. S još nešto dodatne opreme, isprobani Formentor 2,5 TSI DSG 4Drive VZ5 stoji 79.726 eura.