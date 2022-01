U kakvom su stanju auti koji izlaze iz tvornice rabljenih automobila

Tržište rabljenih vozila u mnogim je zemljama – naravno, i u Hrvatskoj – još i prije krize uzrokovane pandemijom i nestašicom čipova znatno nadmašilo tržište novih automobila. Dva navedena problema dodatno su produbila jaz između novih i rabljenih vozila. Zajedničko im je tek to da je potencijalnim kupcima sve teže doći do automobila i da im cijene rastu. Kupci rabljenih vozila većinom su u ovoj kategoriji jer si novi automobil tog segmenta ne mogu priuštiti. Rjeđi su oni koji bi si novi automobil mogli priuštiti, ali se odlučuju za dvije-tri godine star jer je to financijski isplativije. Sve to jasno kazuje da se tržište rabljenih automobila neće smanjivati. Kupaca rabljenih vozila ima i bit će ih i ubuduće. Svjesni su toga i proizvođači novih automobila koji – pritisnuti i situacijom u kojoj trenutačno nemaju nov automobil koji bi isporučili kupcu – gledaju kako ugrabiti dio kolača s trpeze rabljenih vozila.

- Djelatnost obnove rabljenih vozila je u porastu zajedno sa zdravim tržištem rabljenih vozila koje procjenjujemo na 600 milijardi eura na europskoj razini. A to tržište je stimulirano starenjem voznog parka, razvojem uporabe leasinga, kao i obvezom privatnih kupaca i tvrtki da se prilagode novim ograničenjima što ih nameće zaštita okoliša. Cilj Factory VO je da smanji troškove obnove naših rabljenih vozila pa da i ona postanu cjenovno prihvatljivija – pojašnjavaju iz Renaulta svoje motive za otvaranje Tvornice rabljenih vozila (Factory VO).

Naime, prošla je godina dana od kada je poznata Renaultova tvornica u Flinsu pretvorena u Refactory, prvu europsku tvornicu posvećenu kružnom gospodarstvu mobilnosti.

Na proslavi prvog rođendana, Renault Grupa predstavila je Factory VO (Tvornicu rabljenih vozila), svoju prvu tvornicu u kojoj će se vozila obnavljati na industrijskoj razini. Pretvorba tvornice dio je globalnog transformacijskog plana Grupe, čiji je cilj potaknuti stvaranje vrijednosti i održivi razvoj.

- Tvornica za obnovu rabljenih vozila pozicionira nas na sam vrh rastućeg tržišta rabljenih automobila. Zahvaljujući tom industrijskom alatu, godišnje možemo obnoviti do 45.000 vozila - rekao je Luca de Meo, glavni direktor Renault Grupe.

Iz Renault Grupe pojasnili su da je Factory VO operativna od jeseni 2021. i do sada je popravljeno 1500 vozila. Odnosno, u dvije smjene popravljali su 100 vozila na dan do kraja 2021. godine, a plan je da do lipnja ove godine u tri smjene popravljaju 130 vozila dnevno. Punim kapacitetom od 180 vozila na dan trebali bi u 2023. godini obnoviti spomenutih 45.000 rabljenih vozila. Obavljaju sve vrste popravaka, osim teške karoserije.

Osamdeset posto vozila koja se obnavljaju u Factoryju staro je tri godine, a njih 20% ima pet godina. Dakle, riječ je o starosno poželjnim automobilima. S druge strane, tvornička obnova automobila jamči da će nedostaci biti otklonjeni na najbolji mogući način. Otkud stižu ti automobili, kakva im je prošlost, koji su pogoni u pitanju?

- Usluga popravka rabljenih vozila obavlja se na svim rabljenim vozila koja se preprodaju u našoj prodajnoj mreži. Dakle, 85% vozila dolazi iz Renault Grupe (Alpine, Renault i Dacia), bez obzira je li riječ osobnim ili gospodarskim vozilima, a 15% su rabljena vozila drugih marki, preuzeta od naših kupaca prilikom kupnje novih ili rabljenih vozila. Preuzimat će se sve vrste pogona: motori s unutarnjim sagorijevanjem, električna vozila i hibridi – otkrivaju iz Renault Grupe.

Factory VO ima za cilj obnoviti sva rabljena vozila namijenjena ponovnoj prodaji fizičkim osobama, tvrtkama koje kupuju velike flote, leasing kućama i to preko Renaultove prodajne mreže u regiji Ile de France (pariška regija). Poslovat će i s nekoliko car sharing tvrtki poput Zityja. Trenutačno razmatraju i neke druge prilike s Renaultovim filijalama za prodaju novih i rabljenih vozila. Factory VO, dakle, industrijsko je postrojenje kojem je cilj prodajnoj mreži ponuditi uslugu popravka rabljenih vozila po konkurentnim cijenama dok trgovina rabljenim vozilima i dalje ostaje aktivnost prodajne mreže. Tako će njihove koncesije imati više mjesta za nova vozila i moći se bolje fokusirati na privatne kupce. Znači li to i cjenovni benefit za kupce tvornički obnovljenih rabljenih vozila?

- Konkurentnost naših operacija i cijena naših rezervnih dijelova omogućuju privatnom kupcu i/ili tvrtki za dugoročni najam vozila da ne mijenjaju svoju maržu time što će svoje vozilo povjeriti Factory VO. Usluge se fakturiraju po nižim cijenama nego što je trošak slične usluge u servisu (čak i kad se uključe logistički troškovi) zbog čega mreža može zadržati istu maržu, a Flins može stvoriti dodatnu vrijednost. Konkurentnost Factory VO u Flinsu potječe iz nižeg troška radne snage te konkurentnije cijene nabave rezervnih dijelova – odgovaraju iz Renault Grupe.

Rabljeni automobili obnovljeni u Flinsu imaju sva jamstva koja se primjenjuju i na sva ostala rabljena vozila koja preprodaje Renaultova mreža. Cilj Renaultove tvornice rabljenih vozila je amortizirati logističke troškove (transport) za njihove koncesionare i tu, navode, imaju tri prioriteta: kvalitetu, troškove i rokove. U krugu od oko 200 km oko Flinsa logistički troškovi prijevoza vozila mogu se zadržati na razumnoj razini. Prednosti za prodajnu mrežu su standardizirana usluga, s visokom razinom certifikacije, homogenosti i kvalitete obavljenih radova, zatim troškovi optimirani kroz industrijske procese i kroz ukupni broj vozila te rasterećenje ovlaštenih servisnih radionica. Naime, zahvaljujući pogonu u Flinsu, pretrpanim servisnim radionicama oslobodili su se brojni sati koje su ljudi u postprodaji ranije trošili na pripremu rabljenog vozila za kupce, a sada će se moći bolje fokusirati na svoje stranke.

- Cilj Flinsa nije da bude konkurencija drugim centrima za obnovu rabljenih vozila, bilo postojećima bilo budućima. Njegova je svrha odgovarati na zahtjeve za obnovom rabljenih vozila za našu prodajnu mrežu i to na industrijskoj razini. Koncept Factory VO izvlači ono najbolje iz 3 postojeća modela na tržištu: specijalista za digitalno poslovanje s modernim komunikacijskim alatima prema klijentima, specijalista za obnovu rabljenih vozila koji koriste inovativne procese da bi optimizirali odnos troška i kvalitete, te tradicionalnih koncesionara koji savršeno poznaju svoje tržište. Nastojimo maksimalno sačuvati vrijednost proizvoda i skratiti vrijeme nepokretnosti vozila – pojašnjavaju iz Renaulta.

Da bi sve bilo isplativo i ekološki prihvatljivo, tvornički obnovljeni automobili nudit će se u krugu od oko 200 km oko Flinsa. Ili oko neke od budućih takvih tvornica. Trenutačno je u fazi pokretanja Renaultova tvornica rabljenih vozila u Sevilli. Projekt je krenuo iz Flinsa iz više razloga: to je povijesno mjesto za Renault, ima industrijsko znanje i umijeće i predstavlja integraciju projekta globalne cirkularne ekonomije, geografski je pozicioniran tako da odgovara stvarnim potrebama distributerske mreže u regiji Ile de France. Za one koji su se ponadali da će sada kući moći dovesti tvornički obnovljen Renault ili Daciju – samo ako ćete po vozilo u Francusku ili, uskoro, u Španjolsku.