U Hrvatsku stigla Toyota Corolla Cross po cijeni od 267.900 kn

Na hrvatsko je tržište stigla Toyota Corolla Cross, dugo očekivano SUV izdanje najprodavanijeg modela automobila na svijetu. Corolla je, naime, u 55 godina dugoj povijesti prodana u više od 50 milijuna primjeraka. S novim modelom u C-SUV segmentu Toyota je kompletirala svoju SUV/crossover ponudu.

Corolla Cross dugačka je 446 centimetara, između C-HR-a i RAV4. Uz međuosovinski razmak od 264 cm nudi vrlo dobru prostranost u unutrašnjosti i prtljažnik od 433 do 1337 litara. Dakle, Corolla Cross je obiteljski kompaktni SUV. Ovo je prvi model opremljen petom generacijom poznate i priznate Toyotine hibridne električne tehnologije, koja jamči više snage i manju potrošnju goriva. U ponudi će biti isključivo hibridni pogonski sklopovi, 1,8 i 2,0-litreni hibridni benzinski motori koji su posebno baždareni za bolju upravljivost u europskim uvjetima vožnje, s bliskom i prirodnijom vezom između načina na koji vozač upotrebljava gas i ubrzanja automobila.

Početna 1,8-litrena izvedba sa 140 KS isporučuje se isključivo s pogonom na prednje kotače, a na tržište dolazi sredinom iduće godine. Do tada će Corolla Cross biti dostupna s moćnim i štedljivim te ekološkim 2,0-litrenim hibridnim sustavom koji se temelji na 2-litrenom četiricilindarskom benzincu sa 152 KS i 190 Nm. Uz pomoć elektromotora sa 111 KS i 206 Nm sustav ukupno razvija 197 KS. Nudi se uz prednji pogon ili uz Toyotin inteligentni pogon na sva četiri kotača (AWD-i) koji je dodatno unaprijeđen i ima dodatni stražnji elektromotor te se još bolje ponaša u zavojima i prilikom vučenja u stranu na podlogama s niskom razinom prianjanja.

Isprobali smo u kraćoj vožnji 2,0-litreni model s prednjim pogonom i ostali impresionirani lakoćom, glatkoćom i tišinom vožnje Corolle Cross. Velika zaliha snage daje joj moćan osjećaj u svim režimima vožnje (7,6 s do stotke, 180 km/h), a potrošnja je zaista odlična - 5,0 do 5,3 u kombiniranom ciklusu prema WLTP-u i samo 113 do 120 g/km ispusta CO2.

Na ovom se modelu prvi put pojavljuje Toyotina nova digitalna instrumentna ploča od 12,3 inča. U osnovnoj je opremi za sve verzije, a na njoj vozači mogu personalizirati i sadržaj i izgled. Visoka razina sigurnosti zajamčena je uz T-Mate, kombinaciju najnovije generacije sustava Toyota Safety Sense s nadograđenim funkcijama te dodatnih, naprednih sustava za pomoć pri vožnji, parkiranje i naprednu sigurnost.

Cijena Corolle Cross uz početnu, ali vrlo bogatu opremu Luna iznosi 267.700 kuna.