U finalu dokazano da najsporija vožnja nije i ekološki najprihvatljivija

Sigurna vožnja počiva na humanom odnosu

Vozi eko projekt je Večernjeg lista kojeg je pokrenuo u suradnji s brojnim partnerima, a ovog petka na lokaciji Karting centra Zagreb održano je i finale uz prigodan program za sve sudionike. Prisjetimo se kako ovaj projekt promiče koncept sigurne i ekološke vožnje, a ove godine poseban naglasak stavljen je na sigurnost pješaka tijekom školske godine, sudionike u prometu za vrijeme turističke sezone, a s obzirom na poražavajuće statistike koje otkrivaju sve veći broj poginuli motociklista i biciklista, ove godine nastoji se potaknuti svijest i o njima kao aktivnim sudionicima prometa. Vozi eko počiva na četiri stupa, a to su povećanje sigurnosti i ugode u vožnji, smanjenje negativnih utjecaja na okoliš, povećanje društvene odgovornosti u prometu i smanjenje potrošnje goriva, te su baš to poruke koje su se nastojale promicati tijekom čitavog natjecanja, ali i u finalu.

Foto: Dalibor Urukalović/PIXSELL

''Iako ne postoji univerzalna definicija sigurne vožnje, to bi bilo strogo poštivanje prometnih propisa, human odnos sudionika prometnog procesa i pažnja prema najslabijima u prometu – djeci, starijim osobama, biciklistima i motociklistima. Promet je multidisciplinaran sustav i sve te komponente se moraju poštivati kako bi to vožnja bila sigurna'', rekao je Miron Huljak iz Ministarstva unutarnjih poslova

Fairplay prije svega

Polufinale održano u subotu 14. travnja u konkurenciji šest finalista, iznjedrilo je tri finalista koji su ovaj petak svojim vještinama nastojali osvojiti titulu naj eko vozača. Program je vodila Renata Sopek koja se trudila održati ugodnu natjecateljsku atmosferu i bodriti naše kandidate. Na suvozačkom mjestu baš kao i u polufinalu naše kandidate pratilo je budno oko certificiranog stručnjaka za eko vožnju Ivana Cvetkovića iz tvrtke EKOmobilis, koji je još u samom startu naglasio važnost fairplay igre. Trojica finalista vozila su istu rutu od 7 km, a kako bi sve bilo transparentno svaki od natjecatelja izvlačio je papirić s rednim brojem. Tako je s lokacije Karting centra Zagreb prvi krenuo Zoran Krmpotić, zatim Josip Krnežić, dok je posljednji u ovom pothvatu bio Željko Špehar.

Foto: Dalibor Urukalović/PIXSELL

Najsporija vožnja nije i ekološki najprihvatljivija

Na ruti od 7 km ovaj put nije presudilo samo iskustvo, a iako je glavni kriterij bila potrošnja goriva ovaj put Cvetković je nastojao dokazati i kako najsporija vožnja nije nužno i ekološki najprihvatljivija. Tome u prilog išli su i rezultati natjecanja, a nakon završenih ruta Renata Sopek i Ivan Cvetković objavili su rezultate i proglasili pobjednika. Iako su prema riječima Cvetkovića svi pokazali napredak u odnosu na polufinale, 3. mjesto osvojio je Zoran Krmpotić s potrošenih 5,07 litara, na 2. mjestu našao se Željko Špehar s potrošenih 4,93 litara, dok je pobjednik ovogodišnjeg Vozi eko natjecanja Josip Krnežić s potrošnjom od 4,27 litara.

''Svi vozački su imali iste uvjete na cesti, a danas su presudile nijanse i svi su pokazali napredak u odnosu na polufinale. Josip je put od od 7 km prevalio za 16,42 minuta, Zoran za 16,14 minuta, a Željko koji je bio najsporiji put je prevalio za 19,26 minuta'', nakon proglašenja rekao je Cvetković i dodao kako je Željko Špehar, iako je drugoplasirani, mogao ostvariti još bolji rezultat da nije vozio toliko sporo.

Foto: Dalibor Urukalović/PIXSELL

Novo iskustvo za sve natjecatelje

Neki od kandidata došli su i u pratnji obitelji, a podrške nije nedostajalo ni s okolnih strana. ''Sve je prošlo super, zadovoljan sam ovim iskustvom i osvojenim trećim mjestom, zahvalio se Zoran Krmpotić kojemu su kao pratnja došli supruga i kćer, a posebne pozdrave uputio je i kvartovskom kafiću ''Caffe bar prijatelji'' koji mu je pružao podršku tijekom cijelog natjecanja.

''Sviđa mi se organizacija, a saznao sam i da mi je glavna greška bilo previše vožnje u leru. Imao sam približno isti rezultat, no ipak sam zadovoljniji s vožnjom u finalu'', govori Željko Špehar koji će istu grešku u budućnosti nastojati manje ponavljati.

Josipu Krnežiću sreća se osmjehnula, a samo izostanak vožnje u leru bio je dovoljan da s 3. skoči na 1. mjesto i tako postane pobjednik Vozi eko natjecanja.. ''S obzirom na to da jedan od konkurenata ima dugogodišnje vozačko iskustvo i činjenicu da sam u polufinalu bio 3., nisam očekivao pobjedu, ali ipak presudilo je to što za razliku od konkurenata nisam koristio vožnju u leru'', iznosi uzbuđeno Krnežić.

Svaka aktivnost koja može doprinijeti sigurnoj vožnji je dobrodošla

Podržavatelji projekta su Centar za vozila Hrvatska, EKOmobilis, HEP, Elen i Autodijelovi-Auto Krešo, ali i Ministarstvo unutarnjih poslova koji svojim aktivnostima pridonose o percepciji sigurne vožnje, ali i stimuliraju kod građana ekološku osviještenost.

Publici se u ime Ravnateljstva policije, Službe za sigurnost cestovnog prometa obratio Miron Huljak, osvrnuvši se tako na rast broja poginulih i važnost sigurne, odnosno ekološke vožnje kako bi se taj broj smanjio.

''Osoba koja živi EKO pazi i da ljudi oko nje bolje žive, a takva osoba kada vozi ne stišće gas do kraja i ne divlja po cesti. Onaj tko je eko orijentiran sigurniji je vozač od osobe koja ne razmišlja tako. MUP je nositelj nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa, a to je ogroman sustav koji treba suradnju nekoliko subjekata kako bi to funkcioniralo. Broj smrtno stradalih u prometu raste i svaka aktivnost koja može pridonijeti većoj razini sigurnosti je dobrodošla, a eko vožnja je baš to''zaključuje Huljak.