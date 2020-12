U 14 mjeseci i nakon 34.000 km samo je na gorivu uštedio 25.000 kuna, a servis još nije obavio

Baš prigodno, sa zagrebačkim IT poduzetnikom i vlasnikom Tesla Modela 3 Marinkom Vidićem, imali smo dogovor za intervju na dan kad je američki proizvođač električnih automobila započeo službenu prodaju u Hrvatskoj.

– Evo, baš danas je Teslin konfigurator postao dostupan na hrvatskom jeziku i automobili se mogu naručiti izravno u Hrvatsku, bez posrednika – rekao nam je Vidić, na petak 13. u gustoj zagrebačkoj magli, karakterističnoj za mjesec studeni, u kojoj se isticao bisernobijeli Tesla Model 3, jedan od najzanimljivijih automobila koji se u posljednje vrijeme pojavio na našim cestama. Kolega fotoreporter tek je krenuo birati kadrove, a dvojica znatiželjnika su simpatično dobacila: “Je l’ trebate kleme?”, i došli izbliza vidjeti auto na struju za kojim vlada velik interes još od početka 2016., kada ga je pompozno najavio vlasnik Tesla Motorsa Elon Musk i otvorio narudžbe. Tada je, među prvima, Model 3 naručio i Marinko Vidić, uplatom 1000 eura pologa. I kad su nakon tri godine, u proljeće 2019., prvi primjerci počeli stizati u Europu, shvatio je da u Hrvatsku isporuke neće tako brzo stići, a automobil je želio što prije.

– Tada smo odustali od te narudžbe i odlučili kupiti auto od njemačkog trgovca, budući da je u Njemačkoj tada već počela redovna prodaja. I nakon nekoliko mjeseci, u rujnu 2019. nam je isporučen. Cijena je za Long Range Dual Motor model do registracije, uključujući proviziju trgovca iz Njemačke, bila 430.000 kuna. Istovjetan model prema cjeniku koji je upravo objavljen za Hrvatsku stoji 399.990 kuna. Dobili smo državne poticaje od 80.000 kuna, pa nas je auto na koncu stajao 350.000 kuna – kaže Vidić.

Riječ je o modelu s većim kapacitetom baterije od 75 kWh koji prema WLTP ciklusu ima doseg od 580 km, AWD pogon na sva četiri kotača i dva elektromotora koja u vršnom momentu razvijaju čak 460 KS. Osnovni Model 3 košta 319.990 kuna te ima bateriju kapaciteta 50 kWh, WLTP doseg od 430 km i elektromotor s 258 KS (0-100 km/h 5,6 s, maksimalna brzina 225 km/h).

– Moj Dual Motor stvarno je startan i brz, do stotke mu treba 4,4 s i juri do 233 km/h. Ali, mene toliko brzina ne zanima, kao IT-jevac više sam impresioniran cijelim konceptom automobila. Primjerice, uz auto se uopće ne dobije ključ, već kartica. Ali, kartica vam je potrebna tek za prijavu, a sve ostalo nakon toga obavlja se putem vašeg pametnog telefona. Auto je stalno online, negdje je vjerojatno u autu SIM kartica, i konstantno se ažurira softver. Otkad ga vozim dobio sam mnoge nove funkcije. Primjerice, standardni autopilot je u međuvremenu dobio funkciju čitanja semafora i prometnih znakova. Osim toga, preko mobilne aplikacije mogu vam na daljinu otključati auto pa čak vas i ovlastiti da sjednete za upravljač i vozite – govori Vidić.

Neke funkcije Tesla Motors nadogradi vlasnicima besplatno, dok se za neke mora doplatiti. Pa tako, primjerice, paket “Potpuno samostalna vožnja” (full self-driving), kao nadogradnja autopilota stoji 56.500 kuna, a uključuje i automatsku vožnju od ulaza na autocestu do izlaza s autoceste uključujući odvajanja na spojne ceste i pretjecanje sporijih automobila, paralelno i okomito automatsko parkiranje te samostalno parkiranje bez vozača i povratak vozila s parkirnog mjesta. Posljednje nedavno ažuriranje s automatskom vožnjom gradskim ulicama i naprednim samostalnim kretanjem i parkiranjem još nisu pušteni za sve koji doplate tu opciju, već samo za odabrane. Ali, besplatni softverski update Vidiću je stigao i za ubrzanje – s 4,6 sekundi na 4,4 s do 100 km/h. Tko želi, može i brže, ali uz nadoplatu. Samo softverski, doplatom “sport paketa”, ubrzanje se može spustiti na 3,9 s, a to stoji 1800 eura.

– Autopilot koristim, pogotovo na autocesti gdje stvarno opušta vozača, ali i u gradskim gužvama. Pametno reagira, recimo, u koloni propušta automobil koji se želi s upaljenim pokazivačem smjera prestrojiti ispred nas. Zasad mi je dovoljan standardan autopilot, napredna verzija nije baš jeftina. A sve ostale funkcije povezivosti su fantastične. Telefon i tablet su u potpuno sinkronizirani s automobilom. Primjerice, ako u mobitel upišem da sutra imam s vama sastanak na Zagrebačkom velesajmu u 9 sati, automobil će mi, kad uđem u njega, automatski postaviti rutu navigacije kako bi me vodila do tamo. Osim toga, automobil uz pomoć umjetne inteligencije stalno uči. Ujutro, u vrijeme kad obično krećem na posao, upali grijanje ili hlađenje ovisno o dijelu godine. Ako ne sjednem u auto u dogledno vrijeme, to se ugasi. Zanimljivo, vikendom to ne radi, jer imam drukčiji raspored – govori o iskustvima s Teslom.

Cijena auta nije mala, pa da vidimo kakva je isplativost, koliko se može uštedjeti u odnosu na automobil s konvencionalnim motorom.

– U 14 mjeseci sam s Teslom prešao 34.000 km. Prosječna potrošnja mi je 18 kWh na 100 km, što znači da je prosječni doseg oko 415 km. Ovisno o mom načinu vožnje, nekad je 300, a nekada 500 km. Za nešto manje od 34.000 km u BMW-u X5, koji sam imao prije Tesle i koji je prosječno trošio 8,5 l/100 km, trebalo bi mi 2856 litara dizela, a ako uzmemo prosječnu cijenu od 9 kn/l, ispada da bih samo za dizel platio 25.704 kune. Teslu punim na kućnom trofaznom punjaču koji sam kupio od proizvođača za 450 eura i to noću prema jeftinoj tarifi pa je struja zaista jeftina ili na besplatnim punionicama. Na putovanju gotovo isključivo koristim Tesline Superchargere kojih je u Hrvatskoj dovoljno, pa bez problema s jednim dopunjavanjem od pola sata na zadarskom Zemuniku, kamo stižem s 20% punom baterijom, nakon punjenja stižem na Pelješac. Cijena 1 kW/h struje na Teslinu Superchargeru jest 1,71 kn. Računao sam da bi me za šest godina Tesla Model 3, kad se zbroje svi troškovi uporabe, koštao otprilike kao da sam u isto vrijeme kupio početni dizelski VW Golf za 160.000 kuna – rekao nam je Vidić.

Još jedna sjajna stvar jest što servisa zapravo nema. Tesla preporučuje na 40.000 km provjeru kočnica, ali ne uvjetuje jamstvo servisom kočnica. Rijetko će tko i potrošiti pakne jer je većini vozača zanimljivo regenerirati silu kočenja puneći bateriju, pa se kočioni sustav manje troši.

– Oduševljava jednostavnost korištenja. Recimo, u navigaciju ukucam da želim putovati u München i auto će mi odmah izračunati najbolju rutu i prema napunjenosti baterije predložiti gdje i koliko puniti. Superchargeri su brzi i jednostavni, samo priključiš kabel i sve se rješava kroz aplikaciju, i registracija i plaćanje – kaže.

Konačno, sjedamo i u sam automobil. Prvo što upada u oči je jednostavnost u kokpitu, jer osim upravljača s nekoliko tipki i velikog 15” (39 cm) ekrana tu nema ništa. Ni ručice mjenjača ni tipke za paljenje, jer auto se pali samim ulaskom i izlaskom iz njega. Svim funkcijama upravlja se putem LCD dodirnog zaslona visoke rezolucije koji sadrži brojne značajke poput navigacije, ali i Netflix, razne zabavne sadržaje poput igrica ili ambijentalnog videa s vatrom u kaminu koji prati zvuk pucketanja i grijanja kabine. Samo jednim dodirom ekrana pali se romantična glazba. Zaista efektno, za prave romantičare. I onda krećemo, pritiskom na papučicu gasa zalijepili smo se za sjedalo.

– Zaista je brz i lijepo leži, a on se stalno vozi u chill modu. Auto ide kao Ferrari, a on ga vozi kao Fiću – podbada Marinka njegov poslovni partner Marko Bare, s kojim je suvlasnik IT tvrtke TM2 sistem. U Modelu 3 mogu se birati dva serijska moda vožnje: standard i chill, dok se sport doplaćuje (1800 eura), kao i 3 moda rada upravljača: standard, comfort i sport.

– Najviše volim voziti u chill modu rada u kombinaciji s comfort načinom rada upravljača. Tada je raspoloživa snaga upola manja i odziv na gas nije trenutačan. Meni to odgovara, a auto troši i manje struje – kaže Vidić.

Vidić ima troje djece, od kojih se dvoje voze straga na dječjem postolju, a najmanje u dječjoj sjedalici, te kaže da bez problema, uz izdašan prtljažnik od 542 l, svi putuju na dulja putovanja, primjerice, iz Zagreba na Pelješac. Teslina servisa u Hrvatskoj još nema, što zbog velikih servisnih intervala nije veći problem, ali svakako bi bliža logistika od sada najbližeg servisa u Grazu bila poželjna.

– Imao sam dva iskustva sa servisom. Pri isporuci jedna od osam ugrađenih kamera nije dobro radila i bez problema su je zamijenili pod garancijom. Drugi slučaj bio je zamjena vjetrobranskog stakla koji je stradao od kamenčića. Iako Tesla u Hrvatskoj ima partnera za takve stvari, nešto se odužilo s narudžbom pa sam otišao to obaviti u Graz. Osiguranje je pokrilo 700 eura štete, od čega je sama cijena stakla bila 450 eura. Sva komunikacija sa servisom obavlja se preko aplikacije i odlično funkcionira. Tesla inače u sklopu garancije pokriva vuču automobila zbog kvara do najbližeg servisa do 500 km, što je nama u Zagrebu u redu, dok je nekome u Dalmaciji već trošak – kaže Vidić.

U Hrvatskoj je lani registrirano 29 novih Tesla, a ove godine u prvih 10 mjeseci 28 komada. Polako se stvara društvena zajednica ljubitelja Tesla automobila, a gotovo svi se međusobno dopisuju i izmjenjuju iskustva putem kluba Tesla Motors Club Croatia, čiji su članovi i vlasnici električnih automobila drugih marki koji su i više nego dobrodošli.

– Ekipa iz kluba je super, stalno javljaju što je novo i iskustva sa svojim autima. Spremni su i pomoći. Ako nekom iz kluba treba najčešći i gotovo jedini potrošni materijal koji se redovno mijenja – filtar kabine – odmah se javljaju drugi koji imaju primjerak viška. Isto tako, kada netko ide u servisni centar u Graz, obvezno pita treba li tko što da mu donese – kaže Vidić.