Ovaj će mjesec u europskom zakonodavstvu – barem što se prometa tiče – ostati zapamćen po odredbi da električni automobili ubuduće moraju proizvoditi zvuk kad se kreću brzinom do 20 km/h. Odredba je stupila na snagu, a cilj joj je zaštititi pješake i bicikliste da ne završe pod kotačima bešumnog električnog ili hibridnog automobila.

Obveza ugradnje umjetnog zvuka odnosi se na nove, buduće automobile, no mnogi se vlasnici strujića i hibrida pitaju što oni sada trebaju napraviti s automobilima koje već imaju, a kupili su ih prije stupanja ove odredbe na snagu. Ništa. Obveza ugradnje zvuka odnosi se prije svega na potpuno nove modele. Njihovi proizvođači o tome moraju voditi računa pri osmišljavanju vozila. Potom će, uz rok prilagodbe do 2021. godine, zvuk morati dobiti i automobili koji se već nude na tržištu i to po principu da će se njihove nove ili obnovljene verzije obogaćivati umjetnim zvukom.

Aktualni vlasnici električnih automobila ne moraju, naravno, juriti naokolo u potrazi za nekim tko će im naknadno ugraditi zvuk u auto. Bit će dovoljan obzir prema drugim sudionicima u prometu i svijest o činjenici da pješaci, a posebno slijepe osobe, ne mogu čuti njihovo vozilo. Pa lagano potrubite kad vam se učini da bi pješaci koji ne gledaju u vašem smjeru mogli stupiti pred vas na cestu. Truba nije tu (samo) da biste njome iskazivali ljutnju.