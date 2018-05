Trocilindarski motor dojmio nas se agilnošću, ali ne i uglađenošću

Pred trendom gradskih crossovera pokleknuo je i Seat. Španjolski model izniknuo je na temeljima Ibize, od koje je prostraniji. Zajednička im je platforma, ali i pojedini dizajnerski elementi. Novi je Seatov SUV od tla odignut 19 cm. Pažnju plijeni modernim, mladenačkim linijama - primjerice, u oči upada kromirana letvica koja se s podnožja bočnih stakala proteže na treći krovni nosač, a dobro joj stoji i dvobojna karoserija - kao i dobro skrojenim paketima opreme.

Sustavi za komfor i sigurnost

To ne čudi, jer Seatu je na raspolaganju bogata riznica naprednih tehnologija Volkswagen grupe. Testna Arona FR tako serijski donosi puni paket sustava za veći komfor i sigurnost. No, oni su joj cijenu u konačnici doveli do 178.595 kuna. Početna cijena Seat Arone iznosi 117.576 kuna, odnosno 130.541 kn uz 1,0 TSI motor od 115 konja, kakav smo isprobali. Mali benzinac dojmio nas se agilnošću, ali ne i uglađenošću.

Trocilindarski motor na mahove zvuči neusklađeno. Na odziv primjedbi nemamo, kao ni na preciznost 6-brzinskog ručnog mjenjača kratkog hoda i dobro raspoređenih omjera. Arona predstavlja zlatnu sredinu između dinamike i udobnosti. Off road dojam podgrijavaju zaštitni profili na lukovima kotača, pragovima i odbojnicima, kao i zaštita podvozja u boji aluminija, no 4x4 pogona uopće nema u ponudi.

Osam cm duža od Ibize

Od Ibize na koju se oslanja Arona je osam centimetara duža i 11 centimetara viša. Međuosovinski razmak gotovo je jednak. To je - uz drukčiji oblik karoserije - ipak bilo dovoljno za viši položaj za upravljačem, ali i za 400 litara zapremnine prtljažnika. Vožnja je tako ugodnija, a okruženje je poznato iz ostalih Seatovih modela. Ergonomija je uzorna, sve su komande lako dostupne, većinom preko 8-inčnog dodirnog zaslona i multifunkcijskog upravljača.

Srednji FR paket opreme ne ostavlja mjesta primjedbama. Sadrži, među ostalim, Climatronic, Connecttivity paket, el. podizače prozora, el. podešavanje retrovizora, sportska sjedala, izbor načina vožnje, kromirane detalje, sustav Front Assist, pomoć pri kretanju na uzbrdici, stražnje parkirne senzore, tempomat, detekciju umora vozača.