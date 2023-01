Tri od četiri rabljena iz unosa dizelaši

Unatoč inflaciji i osjetnom poskupljenju novih i rabljenih automobila, tržište automobila je u 2022. godini ostalo stabilno, odnosno zabilježen je blagi pad u prodaji novih automobila i nešto osjetniji kod unosa rabljenih automobila.

U Hrvatskoj je, prema podacima Promocije plus, registrirano 44.088 osobnih automobila, što je 2,65 posto manje nego 2021. godine. Lani je također, prema podacima Centra za vozila Hrvatske (CVH), registrirano 62.035 unesenih rabljenih automobila (prosječna im je starost 7,8 godina) u odnosu na 66.201 u 2021. godini, što je pad od 6,3 posto.

Kod novih automobila nema iznenađenja, Volkswagen je i dalje najprodavanija marka, a Škoda Octavia najtraženiji model, no i Volkswagen i Škoda kao vodeći na ljestvici zabilježili su minimalni pad prodaje. A rast prodaje bilježe trećeplasirana Kia, peta Dacia i najveći šesta Toyota (s 2021 automobilom u 2021. godini na 2938 auta u 2022.). Sličan rast prodaje zabilježio je i Ford, koji se nalazi na 11. mjestu (sa 688 na 1610 auta).

Kod rabljenih automobila već godinama su najpopularniji Volkswagenovi modeli, u 2022. ih je uneseno 10.430 i to u prosjeku starih osam godina.

Renault je i dalje drugi sa 7269 registracija (6,75 godina), pa slijede BMW s 5767 registracija (7,5 godina), Audi s 4868 registracija (6,9 godina), Mercedes-Benz s 4344 registracija (7,9 godina)... Slijede Ford, Opel, Peugeot, Škoda, Nissan, Fiat, Citroën, Mazda, Hyundai, Kia, Toyota.

I dok su kod novih automobila najtraženiji benzinci s 51,8% udjela u ukupnoj prodaji – a tome možemo dodati još 20,7% hibrida koji se većinom temelje na benzinskim motorima – kod rabljenih automobila je i dalje prava dominacija dizelaša. Od ukupno 62.035 unesenih auta u 2022. njih 45.453 su bili s dizelskim motorom, odnosno čak 73 posto.

Benzinaca je uneseno 13.775, što čini 22 posto udjela ukupno registriranih rabljenih automobila iz unosa u 2022. godini.

Zanimljivo je vidjeti i koliko je superluksuznih automobila registrirano lani u Hrvatskoj. Naše je tablice lani dobio prvi novi Bugatti, radi se o modelu Chiron čija je vrijednost veća od tri milijuna eura. No, ne radi se o bogatom privatnom kupcu, već je skupocjeni automobil registrirala tvrtka Bugatti-Rimac. Lani su registrirane i dvije skupocjene Rimac Nevere, svaka vrijedna po oko dva milijuna eura, no također se radi o automobilima koje je proizvođač registrirao kao demonstracijska vozila.

Ali, lani je u Hrvatskoj registrirano čak sedam novih skupocjenih Bentleya, automobila čija je cijena u pravilu veća od 250.000 eura. Kad tome pridodamo registracije šest rabljenih Bentleya u 2022. i to novije proizvodnje, koji su u prosjeku stari 3,1 godinu, dolazimo do čak 13 novoregistriranih Bentleya u Hrvatskoj. Novih Lamborghinija je lani u Hrvatskoj registrirano četiri, a rabljenih tri i to u prosjeku starih 3,33 godine. Ferrari je imao tri registracije novih automobila i 16 rabljenih (prosjek starosti 11 godina). Iznenađenje su i tri registracije novih Aston Martina, a unesena su i dva rabljena u prosjeku stara 1,5 godina.

U 2022. nije u Hrvatskoj kupljen nijedan novi Rolls-Royce, ali ih je tri uneseno uz prosjek starosti od 15 godina.

Koliko Hrvati vole njemački premium trojac BMW, Mercedes i Audi, dovoljno govori podatak da su kod rabljenih iz unosa već godinama odmah iza VW i Renaulta. Kod rabljenih je BMW najpopularniji, Audi drugi, a Mercedes treći, dok je kod novih najtraženiji Audi, a slijede Mercedes i BMW.

Porsche i Tesla traženiji od Mitsubishija i Honde

Nakon odlične prodaje novih Tesla modela u 2021., američki proizvođač električnih automobila nastavio je odličnu prodaju s 213 registracija i u 2022. godini. Tome treba pridodati i 49 rabljenih starih prosječno 3,5 godina. Porsche također bilježi sve bolju prodaju, u 2022. je registrirano 247 novih automobila, ali i 183 rabljenih iz unosa prosječno starih 8,3 godine. Tako su nove Tesle i Porschei prodavaniji od, primjerice, Mitsubishija i Honde. Ipak, kao rabljeni su japanci traženiji.

SUV i crossoveri najtraženiji

U top 10 najprodavanijih novih modela je šest povišenih SUV i crossover vozila, a u top 20 njih 13. Dacia Duster je druga po prodaji, Opel Crossland treći, a u prvih deset su još i Volkswagen Taigo, T-Cross i T-Roc. Hyundai Tucson je na 11. mjestu, Opel Mokka na 12., pa slijede Suziki S-Cross, VW Tiguan, Renault Captur. Suzuki Vitara je 18., a Kia XCeed 20. Šest modela koji nisu povišeni u top 20 su najtražanija Škoda Octavia, zatim Toyota Yaris, Renault Clio, Opel Corsa, Toyota Corolla i Kia Ceed. Dacia Sandero je podijeljena, jer nudi i povišenu Stepway verziju.