Tragedija u Kini: Automobil 'pao' s trećeg kata parkirališta

Testni automobil koji je napravio kineski start-up električnih vozila "Nio" pao je s parkirališta na trećem katu zgrade u Šangaju, pri čemu su dvije osobe poginule, objavila je tvrtka u objavi na Weibou u četvrtak, prenosi CNBC.

Incident se dogodio u srijedu oko 17:20 po pekinškom vremenu. Poginuo je jedan zaposlenik tvrtke i zaposlenik partnerske tvrtke.

Iz tvrtke su kazali nakon analize na licu mjesta, preliminarno se može potvrditi da nesreća nema nikakve veze sa samim vozilom.

Nio nije odgovorio na zahtjev za daljnje pojedinosti o incidentu. Video koji kruži internetom prikazuje medicinske radnike koji pokušavaju spasiti dvoje putnika u automobilu.

Terrible story of two test drivers at #China’s electrical vehicle manufacturer NIO being killed when a car somehow smashed out of a building and came crashing down from a great height. pic.twitter.com/4ZNI2t7LqZ