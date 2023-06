Tradicionalne vrijednosti uparene s električnim pogonom

Mercedes EQB 250, kakav smo isprobali, izgleda nam nevjerojatno poznato… Naravno, jer električna je to varijanta već dokazanog modela GLB kojeg vole kupci željni prostranosti u premium vozilima, ali i vozači skloni SUV obrisima. Oni koji k tome žele uskočiti u električnu eru sigurno će zastati pred ovim novitetom. Pokreće ga elektromotor sa 190 konjskih snaga, uparen s litij-ionskom baterijom kapaciteta 66,5 kWh.

EQB nudi do sedam sjedala (opcija) i izdašan prtljažni prostor (od 495 do 1710 litara). Dizajnerski, kvalitativno i komforom na razini je ostalih novih automobila iz Mercedes-EQ serije. Popis opreme prepun je naprednih tehnoloških stavki, poput multimedijskog sustava MBUX, glasovnog asistenta, predviđajućih i inteligentnih sigurnosnih sustava…

Gotovo svaki sustav za koji ste čuli ili ste ga u nekom automobilu vidjeli ovdje ćete naći – bilo u standardnoj, bilo u dodatnog opremi. Stražnja sjedala mogu se preklopiti, što je EQB-u podarilo i dobru dozu prilagodljivosti. Na nedostatak prostora u vozilu dugom 468,4 centimetra, uz 283 cm razmaka među osovinama, teško da se netko može požaliti.

Prilično je ugodan u vožnji, čak i dinamičan – izuzmemo li pokoji oštriji manevar koji mu se baš i nije svidio - bez obzira na težinu veću od dvije tone. Ovjes je za pohvalu, putnici ne osjećaju neravnine, buka se gotovo ne čuje. Snaga se prenosi samo na prednje kotače, a navedenih 190 konja te 375 Nm okretnog momenta do stotke ga uglađeno dovedu za 8,9 sekundi. Maksimalna mu je brzina postavljena na 160 km/h.

Dakle, EQB je potpuno električan, a potrošnja mu u mješovitom ritmu vožnje iznosi tvornički deklariranih 17,8-16,3 kWh/100 km. Realno, računajte na 5-6 kWh više na 100 prijeđenih kilometara. S jednim punjenjem baterije može se prijeći do 474 km, a da ga se na brzoj punionici napuni do 80 posto kapaciteta traje malo više od pola sata. Tako kaže proizvođač. Realnije je računati na oko 370 kilometara dosega. EQB 250 stoji od 59.290 eura.