Radikalan na stazi, udoban na autocesti

Toyota Yaris GRMN prvi je sportski automobil japanskog giganta koji se proizvodi u Europi. Djelo je to njihovog prošle godine osnovanog sportskog odjela Gazzo Racing, koji na krilima lanjskog uspješnog povratka Toyote u WRC prvenstvo nakon 17 godina ima velike planove za budućnost. Prvi je pokazni model upravo Yaris GRMN (Gazoo Racing Masters of the Nurburgring) koji će izraditi u samo 600 primjeraka (400 za Europu i 200 za japansko tržište). Dakle, onaj tko želi ovaj model morat će biti brz i uporan. Njemački je kontigent, primjerice, prodan u samo 72 sata. Naravno, na neviđeno. U Njemačkoj stoji 29.900 eura, a kod nas bi to moglo biti nešto više zbog većih davanja.

Tihi rad i sportski zvuk motora

Isprobali smo ga na zavojitim cestama iznad Barcelone i na odličnoj pisti ParcMotor. I možemo reći da su Japanci napravili radikalan, ali ne i brutalan automobil, koji je kad je to potrebno (na stazi) pravi bolid, ali vrlo je koristan i udoban u svakodnevnoj vožnji, primjerice, otvorenom cestom i autocestom. U vizualnom smislu ističu se veliki stražni spojler i difuzor, a u unutrašnjosti novorazvijena sportska sjedala koja savršeno drže tijelo pri jurnjavi stazom. Jedino je položaj sjedenja malo previsok za pravog sportaša.

Odmah nas je fascinirao miran, gotovo nečujan rad 1,8-litrenog benzinskog motora koji uz pomoć turbopunjača razvija 212 KS i 250 Nm okretnog momenta, a uparen je s odličnim 6-stupnajskim ručnim mjenjačem. Ali, čim se jače pritisne papučica gasa javlja se dubok sportski zvuk uz brujanje i pucketanje iz ispušnog sustava. Ovjes savršeno drži u zavojima, a za bolju dinamiku vožnje zaslužan je i torsen diferencijal na prednjoj osovini, pravi raritet među sportašima u B segmentu, koji se brine da sva raspoloživa snaga dolazi do Bridgestone Potenza guma na 17” BBS naplacima. Svoju pravu sportsku čud Yaris GRMN pokazuje na stazi gdje smo zaista uživali. I gotovo je nevjerojatno da tako brzo može ići potpuno istovjetan cestovni auto koji je na prometnicama ugodan i udoban za vožnju.

Najava velikoserijskog modela

Na stazi smo imali samo druge gume, koje su pripomogle zabavi u kojoj Yaris GRMN ne zaostaje za najboljima u klasi hot hatcheva B segmenta, ali ni većeg C segmenta. Ova limitirana predserija svakako je odlična najava pravog serijskog modela koji spremaju japanski stručnjaci, ali i drugih Toyotinih modela koji će stići pod značkom Gazzo Racinga.

