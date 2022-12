Toyota će 10 godina prije Europe biti CO2 neutralna

Toyota ubrzava razvoj i ponudu potpuno električnih baterijskih vozila i do 2026. će godine nuditi šest modela u svojoj Beyond Zero ponudi EV-a, što uključuje i ove godine lansiranu prvu potpuno električnu Toyotu bZ4X i konceptnu verziju bZ Compact SUV Concepta koji smo imali prilike vidjeti na Kenshiki forumu.



Japanska Toyota, najveći svjetski proizvođač automobila koji se s očekivanih 1,1 milijuna prodanih vozila u Europi uz udio od 7,3 posto učvrstio na drugom mjestu na europskom tržištu, već tradicionalno krajem godine za europske novinare organizira medijski Kenshiki forum u svom europskom sjedištu Bruxellesu. Događanje je to na kojem Toyota daje uvid u tehnologije i automobile koje su pripremili za iduću godinu i za godine koje slijede.