Tko je Hrvat na čelu BMW-ova dizajna: put je bio dug, ali uspješan

Vijest o reorganizaciji poslovanja BMW-ova odjela za dizajn odjeknula je u našim medijima i glasnije nego što se to možda moglo očekivati, a razlog tome, dakako, leži u činjenici da je odgovornost za praktički sve dizajnerske poslove u bavarskoj tvrtki preuzeo Domagoj Đukec. Dosadašnji prvi čovjek dizajna za BMW i te BMW M modele od 1. je travnja, naime, popunio poziciju koju je do svog odlaska na mjesto šefa dizajna za Rolls-Royce držao Jozef Kaban. Time je naš stari znanac Đukec zasigurno dosegao vrhunac svoje ionako vrlo uspješne karijere.

Prvi čovjek dizajna cijele BMW grupe Adrian van Hooydonk pritom je izjavio:

- Reorganizacija Odjela za dizajn BMW grupe znak je naše buduće orijentacije. Nova struktura osigurat će veću učinkovitost, brzinu i agilnost u procesu kreiranja dizajna. Nove odgovornosti odredit će smjer dizajna za pojedinačne marke i uskladiti ih s budućim zahtjevima.

Foto: BMW BMW Serija 2 Active

Drugim riječima, Đukec je dobio veliku čast, ali i odgovornost, no to svakako i zaslužio. Međimurac rođen u Frankfurtu dizajnom se počeo baviti u ranoj mladosti te se za karijeru u automobilskoj industriji odlučio već u tinejdžerskim godinama, kada je zanat počeo peći u visokoj školi dizajna u Pforzheimu. Put do BMW-a, za koji nikada nije krio da mu je uvijek bio cilj, trajao je dugo i bio je vrlo uspješan: Đukec je u raznim dizajnerskim studijima od Barcelone do S?o Paola proveo 13 godina, a prije dolaska u Bavarsku ime je izgradio potpisujući neke od najzanimljivijih Citroënovih modela, uključujući C4 i C5, ali i studije kao što su Airscape i Hypnos.

Po dolasku u BMW 2010. godine radio je isprva na novim modelima kao što su Serija 2 Active Tourer i BMW X1, da bi punu raskoš talenta ponovno pokazao na studijama, poglavito BMW-u Vision Future Luxury i BMW-u Hommage 3.0 CSL. Negdje u to vrijeme imenovan je i šefom dizajna eksterijera za sve BMW modele.

Foto: BMW BMW M8 Gran Coupe

U njegovu službenom životopisu, između ostaloga, stoji kako Domagoj Đukec sebe opisuje kao emocionalnog racionalista te da se "pri svakom novom zadatku pridržava svrhe proizvoda, shvaćajući ga na kognitivnoj i intuitivnoj razini". Divi se Michelangelovu umjetničkom shvaćanju jednako koliko i njegovu radu, a posebno ga fascinira način na koji stvara napetost i duboku osjetljivost izražavanja. Jedan od Đukecovih najvećih izvora inspiracije, kaže, jest "La Dolce Vita", sam život, što uključuje i druženje s prijateljima i uživanje u njegovim kulinarskim vještinama, ljetu, suncu i otvorenom prostoru... U svakom slučaju, čestitamo i želimo mu puno uspjeha u daljnjem radu.