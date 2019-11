Testirali smo prvi Opel nastao u braku s francuskom PSA grupom

Posebnim izdanjem svojih modela njemački proizvođač (odnedavno u braku s francuskom PSA grupacijom) obilježava 120 godina proizvodnje Opel automobila. Crossland X prvi je model nastao iz tog udruživanja u jednu veliku obitelj i na njemu je očit francuski utjecaj. Ali, ne, nije Crossland X francuz. Pripadnost Opelovoj gami i dalje je i više nego jasna.

Iako je u tehnološkom smislu Opel Crossland X blizanac Citroëna C3 Aircrossa, dizajnom i vanjštine i interijera to je i dalje čistokrvni Opel. Instrumenti, prekidači, ergonomija – sve je kako smo naučili da bude u Opelovim modelima. Francuski geni vide se, pak, na infotainment sustavu. No, nije to jedino što je Opel preuzeo od PSA Grupacije – njihova je i platforma te motor i mjenjač. Ti su elementi, međutim, dorađeni kako automobil u cjelini ne bi odskakao od vozila na kakve su Opelovi kupci navikli.

Na cesti, Crossland X tvrđi je i dinamičniji od prosječnog auta PSA grupacije, ali od prosječnog je Opelova modela udobniji, pa je tu vidljiv PSA utjecaj. Ipak, nije za udobnost zadužen samo PSA. Opel je i ovdje ugradio svoja već poznata i priznata ergonomska sjedala, zahvaljujući kojima ni dulje rute nisu problem.

Iako je Crossland X u osnovi kompaktan model, ponudom prostora u kabini bit će zadovoljni i obiteljski korisnici. Zahvaljujući pomičnoj stražnjoj klupi više prostora može biti ili u prtljažniku ili na stražnjim sjedalima. Isprobani primjerak pripadnik je posebne linije “120 godina” koju karakterizira izdašna serijska oprema i zanimljivi dodatni paketi. Ima, među ostalim, tempomat, klima-uređaj, putno računalo, el. podesive i grijane vanjske retrovizore, LED dnevna svjetla, pomoć pri kretanju na uzbrdici, upozorenje u slučaju nenamjernog napuštanja prometne trake. Pripadnost ediciji “120 godina” naglašavaju i posebni aluminijski naplatci, podne prostirke, dvobojna karoserija...

Bogata dodatna oprema (LED prednja i stražnja svjetla, prednji i stražnji parkirni senzori, stražnja kamera, grijana prednja sjedala i kolo upravljača, dvozonska klima, kontrole sustava za informiranje i zabavu na kožom presvučenom upravljaču, navigacija, bežični punjač za mobitele...) rezultirala je cijenom od 171.708 kn. Početna je cijena Crosslanda X 118.548 kn. Testni primjerak pokreće živahan i učinkovit 1,5-litreni dizelaš od 100 konjskih snaga. Radi uglađeno i tiho, dobro surađuje sa 6-stupanjskim ručnim mjenjačem.

Pogledajte i video nove Corse u Frankfurtu: