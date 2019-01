Testirali smo novi Ceed: Velik korak unaprijed u vožnji se itekako osjeti

Napravljen u Europi i za Europljane, nikad bolji i nikad tako bogato opremljen. Ukratko, tako Kia najavljuje novu generaciju svojeg kompaktnog modela Ceed, a to je, također ukratko, i najvažnije što o novom Ceedu valja reći. Dodajmo tek da je među brojnom (serijskom) opremom novog Ceeda i više naprednih sigurnosnih sustava. I da se novi Ceed u vožnji ponaša daleko bolje od prethodnika. I da donosi novu motornu gamu.

Novi Ceed isprobali smo u kombinaciji s jednolitrenim T-GDI turbobenzincem od 120 konjskih snaga. Žustro ubrzava do maksimalnih 187 km/h, a iznad 2000 okretaja motor se baš rado vrti. Deklarirano troši od 4,6 do 6,2 l/100 km, no nama je tijekom testa u prosjeku trošio litru i pol više. Uparen je s preciznim i uglađenim ručnim mjenjačem sa šest stupnjeva prijenosa. Novi je Ceed agilan, startan, lako upravljiv. Zahvaljujući novom ovjesu, dobra je mjera između udobnosti i agilnosti.

Ceed nove generacije vizualno se naslanja na prethodni model, ali ujedno donosi dovoljno svježih detalja da ga možemo promatrati kao potpuno drugi automobil. Veću prednju masku dodatno naglašavaju prednja svjetla zanimljivog dizajna, a dobio je i diodna dnevna svjetla straga. Djeluje atraktivnije, agresivnije.

S prelaskom u novu generaciju Ceed je ostao dug poput prethodnika - 431 centimetar. No, širi je i niži, što mu, uz kraće prevjese, daje dinamičniji štih. Novi Ceed širok je 180 cm, a uz 265 cm razmaka među osovinama osigurava putničku kabinu dovoljno prostranu za pet odraslih osoba. Ceed ima najviše prostora za noge i ramenima putnika u svojoj klasi. Prtljažnik prima odličnih 395 litara.

Sjedala su čvrsta i udobna, posebno prednja. Ergonomija je uzorna, kvaliteta materijala solidna, kao i izrada. Zvučna bi izolacija mogla biti malo bolja. Značajan korak unaprijed vidi se i u cijeni. Logično, veća je od one za prethodnu generaciju (cjenovno starta od 124.990 kn), ali novi je Ceed i osjetno opremljeniji. Testni primjerak, među ostalim, ima dvozonski automatski klima-uređaj s odmrzavanjem vjetrobranskog stakla, Bluetooth s prepoznavanjem glasa, sustav za izbjegavanje sudara, el. otvaranje prednjih i stražnjih prozora, el. podesive i grijane retrovizore, tempomat, 8“ satelitsku navigaciju, audio sustav s 7“ LCD zaslonom osjetljivim na dodir, LED stražnja i dnevna svjetla.

