Testirali smo ikonu u novom ruhu: Ovo je auto s dvije ćudi

Vremena su se u autoindustriji promijenila, danas je proizvođačima najbitnija tehnologija koja će što više spustiti ispust CO2 i drugih štetnih plinova, dok su performanse u drugom planu. Tako je kod većine proizvođača. Malo je mainstream proizvođača koji si mogu priuštiti razvoj i komercijalnu proizvodnju pravih sportskih automobila pa ljubitelji pravih sportaša s pravom žale za nekim boljim vremenima. Do prije samo 15-ak godina prave sportske modele nudili su gotovo svi, a onda kao da je netko ugasio svjetlo. Tako je i Toyota početkom ovog milenija zaustavila sve projekte legendarnih sportskih automobila među kojima se isticao jedan poseban – Supra.

Supra modelskog imena A80, njezina treća generacija koja se proizvodila od 1993. do 2002. godine, postala je kultni automobil kod ljubitelja drifta. Proslavila se u filmovima “Brzi i žestoki”, a najviše nas vozilo ju je virtualno, u popularnoj videoigrici Gran Turismo, gdje je bila jedan od najboljih izbora. Supra je po mnogima kultni automobil, pravi sportski dvosjed sa stražnjim pogonom, jedan od tri japanska božanstva uz Nissan GT-R i Hondu NSX. Toyota je još 2012. počela s razvojem nove, četvrte generacije, a ove je godine nakon brojnih najava, vijesti s testnih vožnji i pikanterija o partnerskoj suradnji s BMW-om u kojoj je nastala GR Supra (GR od Gazzo Racing kratica je sportskog odjela koju dobivaju svi novi Toyotini modeli) novi model napokon stigao na tržište.

I evo je pred nama, pravi sportski dvosjed koji izgleda kao skulptura. Da nije u atraktivnoj japanskocrvenoj boji – koja joj odlično pristaje – nego kakvoj mat crnoj ili sivoj, bio bi to pravi Batmobil. Vanjskim izgledom to je definitivno pravi japanac, a atraktivno izgleda iz svih kutova i jednostavno se ne možete odlučiti iz koje je pozicije ljepši: s boka, odostraga, sprijeda ili čak odozgo jer na krovu dominiraju dvije “grbe”.

U unutrašnjosti vladaju jednostavnost, precizna izrada i fini materijali te detalji poput ručice mjenjača i multimedijskog ekrana koji su prepoznatljivi iz BMW-a. Toyota je, naime, Supru razvila zajedno s Bavarcima, odnosno Supra je brat blizanac nove generacije BMW-a Z4. Stvar je jednostavna, zajedničkim razvojem smanjuju se troškovi, (Toyota je isto napravila sa sportskim modelom GT-86 i suradnjom sa Subaruom), no puristički ljubitelji japanskih sportaša su negodovali. Ali, oni se trebaju pomiriti s tim da se više nikad neće proizvoditi klasični sportski automobili kakve pamtimo (izuzev mnogo skupljih supersportaša poput Ferrarija, Lamborghinija ili Porschea i to samo nekih njihovih modela), jer je danas umjetnost izraditi automobil pravih sportskih performansi koji će zadovoljiti i ekološke norme.

Zbog toga je Toyota za partnera odabrala BMW, koji je jedini imao redni trocilindarski šestak, kakav se ugrađivao u kultnu 3. generaciju Supre. Pa je tako osim detalja u interijeru u Supri i BMW-ov redni šestcilindrični 3-litreni turbobenzinac s 340 KS i 500 Nm okretnog momenta, dok je automatski ZF-ov 8-stupanjski mjenjač, koji šalta glatko i tako brzo da pomislite kako je riječ o mjenjaču s dvije spojke, također već poznat iz BMW-a. U Supri se sjedi nisko, kako se od pravog sportskog dvosjeda i očekuje, a vozač i suvozač, pa čak i ako su viši od 1,95 m, imaju pravi komfor. Problem za vrlo visoke vozače mogao bi se ukazati na stazi, ako se sa Suprom baš namjerava juriti, jer onda treba računati i na kacigu. Vozač je u središtu i sve je njemu prilagođeno, od digitalnih instrumenata i head-up zaslona pa do bočnih i oslonaca za koljena koji će doći do izražaja pri brzoj vožnji zavojima.

Prva vožnja u Supri otkriva da je riječ o automobilu s dvije ćudi, prva je ona mirna i komforna, koju ćete koristiti u normalnoj vožnji gradom kada se ne razlikuje previše od drugih automobila, čak ni po potrošnji goriva koja je u prosjeku bez problema ispod 10 l/100 km (u gradu oko 11 l/100 km). Zbog toga je i ispust CO2 za benzinac od 340 KS gotovo nevjerojatnih 188 g/km. A druga strana je divlja – kad se ubrzava u sportskom modu uz odličan pravi zvuk iz ispušnih cijevi do stotke joj trebaju samo 4,3 s (uz pomoć Launch controla), a s nevjerojatnom lakoćom ubrzava do maksimalnih 250 km/h i tada vam je jasno da je ispod haube pravi supersportaš. Supra je po ubrzanju do stotke brža od svog brata BMW-a Z4 (4,5 s), ali i od drugog njemačkog konkurenta, Porschea 918 Cayman kojem za to trebaju 4,4 s. Ali, i Toyota sama naglašava da nije sve u suhoparnim brojkama, već u osjećaju u vožnji, a tu japanski dvosjed ima velike adute.

Supra je dugačka 438 cm, ali uz međuosovinski razmak od samo 247 cm te stražnji pogon, masu manju od tone i pol te veliku snagu idealan je auto za driftanje te općenito za uživanje u vožnji. Zavoje prolazi kao po šinama, što i ne čudi uz idealan raspored mase od 50:50 te aktivni diferencijal. Vozili smo je po jesenskoj kiši, obilnoj kiši, na kojoj bi svaki brži ulazak u zavoj, pogotovo u kružnom toku završio proklizavanjem stražnjeg kraja da nema efikasne elektronike koja brine o stabilnosti. Za one koji su vješti u driftanju postoji gumb za isključivanje ESP-a i početak prave zabave, dakako, u kontroliranim uvjetima, a nikako ne na javnim prometnicama, gdje Supra pri takvoj vožnji može postati opasna.

Supra ima i vrlo iskoristiv prtljažnik koji prima 290 litara. Nudi se samo s jednim pogonskim sustavom, tako da onaj tko želi voziti ovaj prekrasan automobil, nema mnogo opcija, tek nešto bolji paket opreme. Uz Sport paket opreme koji sadrži zapravo gotovo sve što vam je potrebno stoji 590.000 kuna, a uz Sport Premium paket 610.000 kuna. U dodatnom Premium paketu dolazi dodatno HUD (Head Up Display) informacijski zaslon u boji s projekcijom na vjetrobranskom staklu, kožna sjedala u crnoj boji, JBL audiosustav s 12 zvučnika, bežični punjač za kompatibilne mobilne uređaje, paket osvjetljenja (osvjetljenje pretinca ispred suvozača, u predjelu nogu i na vratima prilikom otvaranja) i 12 V utičnica u prtljažnom prostoru pa je doplata od 20.000 kuna zapravo sasvim razumna. Testni model opremljen je skupljim paketom Sport Premium na koji je dodana samo crvena boja za 4900 kuna, pa je krajnja cijena testnog modela 614.900 kuna. Puno? Svakako nije malo, ali za one koji si to mogu priuštiti, a žele uživati u vrhunskom sportskom automobilu koji mogu voziti i svakodnevno, preporučujemo.

