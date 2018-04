Thorov čekić i dalje snažno udara

Gotovo da nema ljubitelja automobila kojeg XC90 nije zadivio. Moglo mu se – osim zbog cijene – prigovoriti jedino da je prevelik za potrebe prosječnog hrvatskog vozača i da mu je primjerenija uloga krstarice na duge pruge. Najnovija švedska prinova na našem tržištu ne pati ni od te “boljke” jer je kompaktni SUV za broj manji od svojeg razmetljivog uzora. No, Volvo XC60 donosi one iste kvalitete zbog kojih volimo XC90.

Donosi adute koji su se vezivali i za njegova prethodnika, stari XC60, ali uz radikalno moderniji dizajn, još bolje vozne osobine i daleko napredniju tehnologiju. Izgleda sjajno s koje god ga strane pogledali, a posebno sprijeda, gdje plijene njegove oči, odnosno tanka svjetla izvedena po uzoru na Thorov čekić. Upečatljiv prednji dio zaokružuje nova maska, a na Volvu XC60 nov je i interijer.

S obzirom na to da XC60 koristi novu SPA (Scalable Premium Architecture) platformu – po uzoru na seriju 90 – prostora u kabini 468,8 centimetara dugog modela ima u izobilju. Razmak među osovinama iznosi 286,5 centimetara. Sjedala su prvoklasna, udobna i presvučena kvalitetnim materijalima – posebno u isprobanoj R-Design izvedbi. U potpunosti se podešavaju električnim putem. Sklad sportskog duha i profinjenosti ogleda se u svakom detalju. Najbolji je primjer toga okretni gumb kojim se pali i gasi motor automobila. Ergonomija je uzorna. U prvom su planu digitalni instrumenti i 12,3-inčni dodirni ekran putem kojeg se upravlja bitnim funkcijama. Na njemu se prikazuje i slika s parkirne kamere, kao i prikaz vozila iz ptičje perspektive, što itekako olakšava manevriranje.

Dodirni ekran radi besprijekorno, kao i sam Sensus connect sustav. Testni XC60 opremljen je Bowers & Wilkins sustavom, koji slušanje glazbe u automobilu podiže na višu razinu. Izolacija automobila prati ugrađeni luksuz, pa udobnost vožnje ne narušava ni buka s ceste ni vibracije. Odličan zračni ovjes neravnine upija s lakoćom. U vožnji se XC60 ne naginje čak ni pri dinamičnijim ulascima u krivine.

Pod prednjim poklopcem švedskog ljepotana dvolitreni je twin-turbo dizelaš od 235 KS i 480 Nm. Radi uglađeno i mirno, zvuči ugodno, ali u vožnji povremeno odaje dojam da je malo slabiji nego što je. Za to krivimo 8-stupanjski ZF automatski mjenjač. Nije bez pedigrea, trebao bi biti brži. Imamo dojam da upravo on “krade” snagu. XC60 svakako zaslužuje dorađeniji mjenjač. Da ne bi bilo zabune, isprobani XC60 agilan je i ubrzanja su mu dobra, spremno reagira na svaki pritisak gasa – pogotovo kad se brzine mijenjaju polugicama na kolu upravljača – no s tom ergelom koju ima mogao bi biti i startniji. Na ubrzanje do stotke utroši 7,2 sekunde, a postiže maksimalnih 220 km/h. Potrošnja tijekom testa iznosila je devet litara na stotinu prevaljenih kilometara. Snaga se prenosi, naravno, na sva četiri kotača. Uz pametan AWD sustav, 21,6 centimetara odignutosti podnice od podloge upućuju na spremnost svladavanja i težih terena. No, s ovako dotjeranim premium SUV-om malo će tko u blato, a o oštrijem makadamu da i ne govorimo. Osnovni Volvo XC60 - izvedba D4 Momentum - stoji 383.120 kn. Za Volvo XC60 D5 R-Design s automatskim mjenjačem i AWD pogonom valja izdvojiti 477.303 kn.