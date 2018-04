Poput svemirskog broda... Luksuzan kupe s moćnim dizelašem

Elegantno i moćno, zanosno i luksuzno. To su epiteti, uz dakako, tehnološki superiorno, kojima se može opisati Mercedesova E-klasa Coupe. Svoje bogato naslijeđe gradnje kupe automobila Mercedes je ugradio u ovu ljepoticu, koja je uz još veću dužinu od 482,6 centimetara atraktivnija od prethodnice, a uz posebnu hijacint designo crvenu boju (9400 kuna) i AMG Line paket eksterijera (25.245 kuna) izgleda fantastično i upečatljivo gdje god se pojavili.

Opcije teške 200.000 kuna

Uz dodatnu opremu vrijednu oko 200.000 kuna prava je bomba, ali već i s bogatom osnovnom opremom i 4-cilindričnim dizelašem uz standardni 9G-tronic automatski mjenjač za 441.605 kuna pravi je GT automobil.

Dakako, temelji se na limuzini E-klase, ali za razliku od nje u klasičnom kupeovskom stilu nema središnjeg nosača krova, a na stražnjoj su klupi dva profilirana sjedala (uz dva isofix i-size priklučka), pa E Coupe nudi puni komfor za četvero odraslih putnika (nešto manje prostora za glavu od sedana) i prtljažnik od 425 litara.

U unutrašnjosti je poput svemirskog broda. Dva široka zaslona visoke rezolucije dijagonale 31,2 centimetra u tablet stilu, doduše uz doplatu, donose potpunu digitalizaciju, a želite li još veći komfor nudi se i multimedijski navigacijski sustav (17.997 kn). Uz bež kožu kojom su presvučena sjedala (13.693 kn) i uz svjetle drvene umetke interijer izgleda zaista luksuzno. A tek kada padne mrak pa se upali impresivno ambijentalno osvjetljenje...

Umjesto 2,2 dizelaša, Mercedes sada u model 220 ugrađuje obujmom manji 2,0 dizelski motor sa 194 KS i 400 Nm. Ali, on je još impresivniji i štedljiviji. Do stotke E Coupe unatoč 1735 kg stiže za 7,4 s, dok mu je maksimalna brzina 242 km/h.

Manje CO2, niža trošarina

U praksi je to impresivno, uz trenutačnu reakciju na pritisak gasa. Prosječna nam je potrošnja tijekom testa bila 6,4 litre na stotinu prevaljenih kilometara. Na otvorenoj cesti isprobani automobil može trošiti osjetno ispod 6, a u gradu oko 7,5 l/100 km. Ispust CO2 od samo 119 g/km ide na ruku, osim ekologiji, i manjoj trošarini. Mercedes E Coupe 220d nije pravi sportaš, više je to luksuzni grand turismo, s kojim se udobno može na duga putovanja i to uz prilično štedljivu vožnju, ali daleko od toga da se ne može voziti brzo i sportski.