Hyundai i20 Active: robustan i zabavan gradski automobil solidnih mogućnosti

U posljednje se vrijeme gotovo svi proizvođači trude postojeće modele približiti SUV-ovima, čak i onda kada poveznice očito nema. Hyundai, primjerice, nudi Active izvedbu i20 koja se od običnog modela ponajprije razlikuje robusnijim vanjskim dizajnom - krovnim nosačima, zaštitnom plastikom obrubljenim blatobranima, zaštitom podvozja - i, još značajnije, 20 milimetara većim odstojanjem od tla.

Promjena u unutrašnjosti nešto je manje, no ona je u slučaju testiranog primjerka bogato opremljena. Paket Premium+ sadrži sve od 16-colnih alu naplataka, Bluetootha i tempomata do automatskog klima-uređaja, navigacijskog sustava i kamere za vožnju unatrag.

Active izvedba i20 dostupna je s dvije verzije jednolitrenog turbobenzinca, a testirana sa 100 konjskih snaga isporučuje se uz petstupanjski ručni mjenjač.

Naizgled skromna snaga u vožnji pruža više nego solidne performanse, ponajviše jer je pohvalnih 172 Nm okretnog momenta dostupno od samo 1500 o/min. Poput većine sličnih turbobenzinaca, ovaj je i20 brži nego što se čini na papiru gdje piše da ubrzanje s mjesta do 100 km/h traje 10,9 sekundi. Prosječna kombinirana potrošnja, prema tvorničkih podacima, iznosi 4,5 l/100 km, no u stvarnosti računajte na do dvije litre više kod živahne vožnje.

Dobrom dojmu u vožnji doprinosi i solidan ručni mjenjač s promišljeno proračunatim prijenosnim omjerima koji su zaslužni za dobra međuubrzanja. Maleni je trocilindraš i razmjerno uglađen u gotovo cijelom rasponu rada, kako u gradu, tako i na otvorenoj cesti.

Active izvedba isprobanog automobila u vožnji je razumno udobna, unatoč nešto tvrđoj namještenosti ovjesa koji jamči i dobre vozne osobine. Akcijska cijena i20 Active testnog modela s Premium+ paketom iznosi 118.990 kuna uz uključenu policu osiguranja, a doplata za metalik boju je 2500 kuna.

