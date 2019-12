EUROSTAT

Lopovima automobila Hrvatska nije najprivlačnija: Ukrade se značajno manje automobila nego u ostatku Europe

Istraživanje iz razdoblja 2015. - 2017. ukazuje na to kako je u cijeloj Europskoj uniji došlo do znakovitog pada krađe automobila i to za 29 posto. Značajnom padu krađe automobila pomoglo je i to što je automobile sve teže ukrasti.