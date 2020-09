Tehnološki nabildan i hrabro dizajniran, novi Tucson stiže do kraja godine

Hyundai je premijerno pokazao četvrtu generaciju svog najprodavanijeg modela, novi Tucson. Novitet se odlikuje naprednim, eksperimentalnim dizajnom i najmodernijom tehnologijom, postavljajući nove standarde u segmentu kompaktnih SUV-ova. Uz to, nudi najefikasniju liniju pogonskih sklopova u svojoj klasi. Hyundaijev novi kompaktni SUV na tržište dolazi s revolucionarnim izgledom koji prati novi identitet Hyundaija - Sensuous Sportiness.

Novi Tucson veći je i širi od svog prethodnika. Njegove dinamične proporcije i nova platforma pružaju širok, otvoren unutarnji prostor koji jamči udobnost i prostranost obično rezervirane za modele višeg segmenta. S 20 mm većom dužinom, 15 mm većom širinom i međuosovinskim razmakom koji je povećan za 10 mm u odnosu na prethodnu generaciju, Tucson je prostraniji nego ikad prije. Dug je 450 cm, uz 268 cm razmaka među osovinama. Kao rezultat toga, putnici straga mogu uživati u dodatnih 26 mm prostora za noge. Prtljažni prostor povećan je od 33 do 107 litara, ovisno o odabranoj opremi i pogonskom sustavu, te prima do 620 litara za prtljagu s podignutim sjedalima i do 1799 litara s preklopljenim sjedalima.

U kabini, novi 10,25-inčni AVN-T zaslon ispunjava središnji dio vozila. Sve se funkcije audio-video i navigacijskog sustava, grijanja, ventilacije i klimatizacije kontroliraju dodirom, što ga čini prvim Hyundaijevim modelom koji ima konzolu potpuno osjetljivu na dodir. Evolucija unutarnjeg dizajna Tucsona dovela je do nižeg prikaza zaslona s instrumentima i uklanjanja kućišta s analognim mjeračima. Potpuno digitalni podesivi dvostruki kokpit sastoji se od nove 10,25-inčne instrumentne ploče i 10,25-inčnog AVN-T zaslona. Ergonomski postavljen naslon za ruke povezan je s prostorom gdje se nalazi tip mjenjača ‘shift by wire’ s tipkama.

Novi Tucson opremljen je poboljšanim sustavom sa sedam zračnih jastuka, koji ima novi središnji bočni zračni jastuk u prednjem redu, značajku jedinstvenu za ovaj segment. To sprječava da se vozač i suvozač sudare u slučaju nesreće, umanjujući rizik od ozbiljnih ozljeda. Kada aktivaciju zračnih jastuka pokrene prednji ili bočni udar, sustav Multi-collision braking automatski aktivira kočnice u nuždi, kako bi se smanjio rizik sekundarnih ili višestrukih sudara. To je tek dio sveobuhvatnog paketa sigurnosnih sustava. Prvi put u Tucsonu, sustav za pomoć u izbjegavanju frontalnog sudara sada uključuje skretanje u raskrižju, što proširuje raspon zaštite tako da uključuje i sudare na križanjima. Ova funkcija otkriva automobile koji dolaze s druge strane pri skretanju ulijevo u raskrižju i, ako se čini vjerojatan sudar, aktivira kočnice kako bi se automobil zaustavio. Prvi put predstavljen u kompaktnom SUV-u, sustav pomoći u vožnji autocestom (HDA) regulira brzinu automobila i održava udaljenost od vozila ispred, kao i trenutni prometni trak u vožnji autocestom. Značajka jedinstvena za ovaj segment je monitor mrtvog kuta. Kad vozač signalizira promjenu traka, jedan od dva glavna brojčanika na instrumentnoj ploči prikazat će pogled na mrtvu točku te strane automobila. Time će se nadopuniti funkcija bočnog retrovizora, a također pruža dodatnu vizualnu potporu u tamnim i kišnim uvjetima. Novi Tucson nudi i prikaz vozila od 360 stupnjeva s različitih gledišta (SVM), sinkroniziran s novim sustavom daljinskog pametnog parkiranja koji je dostupan u hibridnoj verziji. Pomaže vozačima pri parkiranju i isparkiravanju automatskim pomicanjem vozila naprijed i nazad, čak i ako se nalaze izvan automobila.

SUV osobine objedinjene su s 4x4 mogućnostima zahvaljujući novom Terrain mod izborniku načina terenske vožnje. Ova značajka, dostupna u hibridnoj verziji s automatskim mjenjačem, koristi Hyundaijevu HTRAC tehnologiju pogona na sva četiri kotača, koja omogućuje okretno upravljanje i bolju primjenu okretnog momenta, ovisno o prijanjanju kotača i brzini vozila.

Nudeći najelektrificiraniju liniju pogonskih sklopova u segmentu kompaktnih SUV-ova, uključujući hibridne, plug-in hibride i blage hibridne opcije od 48 volti, Hyundai učvršćuje svoju poziciju proizvođača sa širokim spektrom elektrificiranih pogonskih sklopova. Hibridna verzija sastoji se od novog 1,6-litrenog T-GDI (turbobenzinac s izravnim ubrizgavanjem benzina) Smartstream motora i 44,2 kW snažnog elektromotora, s litij-ionskom polimernom baterijom kapaciteta 1,49 kWh. Uparen je sa šeststupanjskim automatskim mjenjačem, a dostupan je s pogonom na prednje kotače ili sva četiri kotača. Taj hibridni sustav je najsnažniji u liniji pogonskih sklopova novog Tuscona, s kombiniranom snagom od 230 KS. U pogledu blage 48 V hibridne tehnologije, kupci mogu birati između tri različite opcije: 1,6-litreni T-GDI Smartstream sa 150 KS i prednjim pogonom, 1,6 T-GDI Smartstream sa 180 KS s opcijskim pogonom na sva četiri kotača, 1,6 CRDi Smartstream sa 136 KS s opcijskim pogonom na sva četiri kotača.

Kada nije povezan s 48-voltnim blagim hibridnim sustavom, 1,6 T-GDI Smartstream benzinac dostupan je sa 150 KS, ručnim mjenjačem sa šest brzina i pogonom na četiri ili dva kotača. Dizelski 1,6 CRDi Smartstream motor bit će dostupan sa 115 KS i ručnim mjenjačem sa šest brzina s pogonom na prednje kotače. Tucsonov 1.6 T-GDI Smartstream motor bit će opremljen Hyundaijevom tehnologijom vremenski promjenjivim upravljanjem otvaranja ventila. Kupcima će 2021. godine biti dostupna i plug-in hibridna verzija potpuno novog Tucsona s 1,6-litrenim T-GDI motorom i 265 KS. Kupci novog Tucsona mogu izabrati Hyundaijev novorazvijeni inteligentni ručni mjenjač (iMT), čije kvačilo djeluje elektronički.

Novi Hyundai Tucson proizvodit će se u Nošovicama u Češkoj. Na hrvatskom se tržištu očekuje do kraja godine.