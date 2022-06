Svoj prvi auto na struju Toyota se ne libi ugurati u pola metra vode

Potpuno nov i potpuno električan, srednje velik SUV neobičnog imena - bZ4X - prvi je model u Toyotinoj novoj obitelji baterijskih električnih vozila. No koliko god je neobično, ime mu na neki način ima i smisla: bZ označava liniju Beyond Zero. Četvorka je vodič za veličinu modela, a X označava crossover. Prva električna Toyota ujedno je prvi model koji utjelovljuje eTNGA flozofju koja integrira tanku bateriju u strukturu automobila, čime se postiže dodatna čvrstoća, ali i nisko težište te idealna raspodjela težine - za bolju dinamiku. Da to nije samo slovo na papiru, uvjerili smo se u Kopenhagenu gdje je japanski proizvođač svoj novitet predstavio svega tjedan dana prije dolaska u Hrvatsku.

U vožnji je bZ4X zabavan, razigran poput dizajna koji ga krasi, a istovremeno nudi konkretan prostor za pet osoba. Razmak među osovinama izdašnih je 285 centimetara pa putnici straga imaju iznadprosječno puno mjesta za noge. Novi bZ4X nudi potpuni komfor, kvalitetu materijala i izrade, napredne tehnologije, vožnju bez emisija i buke. Može sam i stvarati nešto energije, opremi li se dodatno solarnim krovom. Sigurnost je na visokoj razini zahvaljujući Toyota Safety Sense paketu.

Toyota bZ4X, dakle, već je stigla u hrvatske salone, taman uoči novog kruga poticaja, a stoji od 412.100 kuna. Izvedba s pogonom na sve kotače košta od 434.600 kn. Nova arhitektura razvijena je za električna vozila, a koristit će se za modele različite veličine, različitih segmenata. Iz Toyote kažu da im je cilj bio razviti siguran i stabilan automobil zabavan za voziti, kojem će istovremeno upotrebljivost biti na visokoj razini. Prvijenac bZ4X dugačak je 469 centimetara te je 186 cm širok i 165 cm visok. U prtljažnik prima 452 litre, a za dodatan prostor mogu mu se preklopiti nasloni stražnjih sjedala. Početna cijena odnosi se na inačicu s prednjim pogonom, dakle s jednim motorom od 150 kW. Uz te 204 konjske snage doseg mu je 516 kilometara. U slučaju AWD modela, po jedan je elektromotor na svakoj osovini. Takav smo primjerak imali priliku i isprobati u Kopenhagenu. Njegova dva motora - svaki od 80 kW – udruženim snagama daju 218 konjskih snaga, što je dovoljno da iz mirovanja do stotke pojuri za 6,9 sekundi. Ubrzanja su i u praksi impresivna.

Maksimalna mu je brzina limitirana na 160 km/h. Toyota bZ4X s pogonom na sva četiri kotača s jednim je punjenjem autonomna 470 km, navodi proizvođač. AWD inačica ima sve napredne sustave za vožnju na zahtjevnijim terenima. Iz Toyote stoga kažu da s ovim modelom prvi put donose istinske off-road karakteristike na tržište električnih vozila, a prvi smo put električni automobil isprobali i na posebno pripremljenom off-road poligonu, koji je uključivao i prolazak kroz vodu. Baterija mu je, naime, vodootporna te bZ4X može voziti kroz vodu duboku pola metra. Na izbor su i modovi vožnje prilagođeni različitim podlogama, primjerice za blato i snijeg.

Litij-ionska baterija integrirana u šasiju kapaciteta je 71,4 kWh. Proizvodi se u Japanu i na 150 kW DC punjaču punjenje do 80 posto napunjenosti traje pola sata. Prvi primjerci koji će stizati na tržište bit će predviđeni za 6,6 kW punjače, a kasnije će stizati i sa snažnijima (od 11 kW), za brže punjenje. Proizvođač naglašava da je i pri razvoju baterije pazio na balans između sigurnosti, trajnosti, kvalitete, učinkovitosti i pristupačnosti. Vjeruje da je u svom naumu uspio pa nudi jedinstveno jamstvo na bateriju, odnosno tvrdi da će - uz pravilno održavanje u ovlaštenom servisu - baterija zadržati 70 posto kapaciteta i nakon deset godina upotrebe ili milijun prijeđenih kilometara.