Sve više vozača razmišlja o korištenju vozila, umjesto o vlasništvu

U Hrvatskoj je predstavljena nova leasing kuća Toyota Tsusho Leasing Croatia (TTLC). To je 15. leasing društvo u Hrvatskoj, najmanje je od svih i zaista specifično jer nije u vlasništvu financijskih institucija već automobilskog proizvođača - Toyote, odnosno njene tvrtke kćeri Toyota Tsusho Corporation koja se bavi financijskim uslugama pri kupnji automobila.

Svijest o vlasništvu automobila pomiče se s vlasništva na korištenje vozila. TTLC će zasad biti zadužena za financiranje isključivo novih i rabljenih automobila Toyota i Lexus.

Toyota Croatia (TCR) kao hrvatski zastupnik Toyote osnovana je 2002. od kada je u Hrvatskoj prodala 48.000 auta i trenutačno prodaje oko 2000 auta godišnje preko svojih 9 distributera.

Toyota Tsusho Leasing Hrvatska će zajedno s TCR-om ponuditi financijske proizvode. Cilj mu je ne samo podržati kupnju automobila putem financijskih usluga, već nudi i uslugu mobilnosti uključujući učinkovitu upotrebu, kao što je Full Service Lease (Kinto one), koji kombinira održavanje vozila i leasing uz fiksnu cijenu kroz čitav period korištenja (bez obzira na inflaciju).

Prema riječima direktora TCR-a Krešimira Bage, TTCL će imati tri glavna cilja: Kinto, financiranje rabljenih vozila i posebne pakete financiranja poput fleksibilnog Toyota Easy financiranja, zatim posebno kreirane vrste financijskog leasinga s nepromjenjivom visinom rate i naknadnu mogućnost odluke želite li nakon isteka leasinga otkupiti ili vozilo.

- Vizija tvrtke Toyota Tsusho Leasing Croatia je postati vodeće leasing društvo na hrvatskom tržištu, u kontekstu transformacije mobilnosti - povodom službenog početka rada pojasnila je predsjednica Uprave Toyota Tsusho Leasing Croatia Ruža Ercegović te dodala:

- Želimo da ljudi u Hrvatskoj više ne gledaju kako vozilo kupiti, nego kako vozilo što je moguće bolje iskoristiti – a da to ima što je moguće manji negativni utjecaj na osobne financije i na okoliš. Nudeći suvremene i atraktivne financijske proizvode želimo osnažiti prodaju vozila marki Toyota i Lexus te osigurati zadovoljstvo kupaca u svim fazama suradnje - kazala je Ercegović.

Predsjednik Toyota Adria Yosuke Arai ukazao na važnost hrvatskog tržišta za regiju:

- Ponosan sam što danas brend Toyota zauzima drugo mjesto po broju prodanih osobnih automobila u Hrvatskoj. Hrvatsko tržište predstavlja znatan dio poslovanja Toyota Adria i zbog toga se kontinuirano ulaže u razvoj poslovanja. Najnoviji dokaz za to je i osnivanje TTLC-a. Leasing društvo temelj je poslovnog modela upravljanja imovinom i osnivanjem TTLC-a Toyota je i na ovim prostorima spremna za transformaciju.

Rad TTLC-a osnažit će prodaju vozila marki Toyota i Lexus u Hrvatskoj, u sinergiji s Toyota Croatijom:

- Predsjednik Toyota Motor Corporation Akio Toyoda je rekao da automobilska industrija doživljava velike promjene – transformaciju koja se događa jednom u sto godina. Započela je ključna bitka i to ne za pobjedu ili poraz, nego za preživljavanje ili umiranje“, izjavio je Krešimir Bago te dodao:

- Riječ je o promjeni navika kupaca jer sve veći broj njih ne želi više biti vlasnik automobila, nego korisnik. Da bi taj korisnik bio zadovoljan, svaka ozbiljna tvrtka u autoindustriji mora imati čvrst oslonac u financijskim uslugama. Upravo to će pružiti TTLC, svojevrsni kućni financijski servis Toyote i Lexusa. Zajedno s TTLC-om radit ćemo na končanom cilju, a to je zadovoljstvo kupca – i proizvodom i uslugom.



Svečanom obilježavanju službenog početka rada prisustvovao je i Veleposlanik Japana u RH Nj. E. Iso Masato sa suradnicima koji se tom prigodom osvrnuo na trenutnu situaciju u području ekologije i gospodarstva u Hrvatskoj:

„U Japanu je dijeljenje vozila i korištenje vozila vrlo popularno, pogotovo kod mladih ljudi. Ne samo zato što je ekonomičnije, nego i zbog toga što je to i ekološki prihvatljivija opcija“, izjavio je Nj. E. Masato.