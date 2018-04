Leteće grdosije: ovo je top 10 velikih SUV-ova

Službeno predstavljanje dugoočekivanog Urusa prilično je izmiješalo karte na sceni luksuznih i supersportskih SUV-ova. Čim je Lamborghini objavio prve službene fotografije i tehničke podatke, postalo je jasno da je upravo Urus, sa svojim maksimumom od 305 km/h, zasjeo na tron najbržih vozila svoje vrste.

No, pogledamo li malo i njegovu konkurenciju, moramo priznati da je gužva u klubu top 10 veća nego što bi se to moglo očekivati. Kako po pitanju same maksimalne brzine, vtako i po brojkama vezanim uz ubrzanje od 0 do 100 km/h, koje zvuče još impresivnije znamo li da mnoge od ovih letećih grdosija svojom masom bez problema nadmašuju dvije tone. Samo spomenuti Urus, recimo, teži čitavih 2200 kilograma.

1. TESLA MODEL X

Najveća brzina: 249 km/h

Ubrzanje 0-100 km/h: 3,2 sekunde

Ako netko još uvijek nije shvatio gdje leži budućnost ako govorimo o ubrzanjima, odgovor mu je pred nosom. Električni SUV s Teslinim potpisom u Ludicrous modu postiže ubrzanje od 3,2 sekunde, što je brojka s kojom se ne može mjeriti niti jedan automobil te vrste s unutarnjim izgaranjem. A ni maksimalna brzina, premda nije pri vrhu, nije mu loša.

2. JEEP GRAND CHEROKEE TRACKHAWK

Najveća brzina: 290 km/h

Ubrzanje 0-100 km/h: 3,5 sekundi

Kad ispod poklopca zaurla čitavih 707 KS snažan 6,2-litreni V8, performanse moraju biti spektakularne čak i ako spomenuti motor mora pokrenuti veliki Grand Cherokee. Mjenjač je 8-stupanjski automatski Torque- Flite, a zaustavljanje sa stotke posebne Brembo kočnice odrađuju u 35 metara. Tako to dakle rade Amerikanci.

3. LAMBORGHINI URUS

Najveća brzina: 305 km/h

Ubrzanje 0-100 km/h: 3,6 sekundi

Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS/PIXSELL

Brojke ovdje doista govore dovoljno: Lamborghinijev SUV razvija vrtoglavu brzinu od 305 km/h uz ubrzanje od 3,6 sekundi do 100 km/h (12,8 sekundi od 0 do 200 km/h), što treba zahvaliti 4,0 V8 twin turbu sa 650 KS i 850 Nm momenta i, dakako, pogonu na sve kotače. Kočenje je pritom jednako impresivno: Urus se sa 100 km/h potpuno zaustavlja nakon samo 33,7 metara.

4. ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO

Najveća brzina: 283 km/h

Ubrzanje 0-100 km/h: 3,8 sekundi

Alfin prelijepi SUV u Quadrifoglio je izdanju naoružan 2,9-litrenim V6 biturbo motorom s 510 KS i 600 Nm okretnog momenta, a uz njega i Q4 pogon na sva četiri kotača krug na Nurburgringu okrene za 7 minuta, 51 sekundu i 7 desetinki, što je strahovvito brzo. Teži izvrsnih 1830 kg, najveća brzina iznosi 283 km/h, a ubrzanje je 3,8 sekundi.

5. PORSCHE CAYENNE TURBO SC

Najveća brzina: 286 km/h

Ubrzanje 0-100 km/h: 3,9 sekunde

Drugi predstavnik Porschea na listi također spada u one koji se na nju mogu kvalificirati već i u “običnom” izdanju, a kamoli uz posebne dodatke. Cayenne Turbo već u startu do 100 km/h sprinta za 4,1 sekundu, a uz Sport Chrono Package ta brojka pada na 3,9 s. U oba slučaja zasluge za te brojke idu osamcilindarskom biturbo motoru sa 550 KS.

6. BENTLEY BENTAYGA

Najveća brzina: 301 km/h

Ubrzanje 0-100 km/h: 4,1 sekunda

Foto: Bentley

Gledano po maksimalnoj brzini, a ne ubrzanju, Bentleyev čudovišni SUV trebao bi se plasirati još više, no i ovako je ludo brz. Zahvaljujući 6,0 W12 twin turbo motoru sa 608 konjskih snaga dosta je dugo nosio titulu najsnažnijeg i najbržeg automobila svoje vrste. A k tome ne zaboravimo, koliko je brz, toliko je i luksuzan.

7. BMW X5/X6 M

Najveća brzina: 250 km/h

Ubrzanje 0-100 km/h: 4,2 sekunde

Potpuno ista maksimalna brzina i potpuno isto vrijeme za ubrzanje iz mjesta do 100 km/h kao i kod Mercedesa GLE63 imaju i BMW-ovi SUV-ovi s čarobnom oznakom M, X5 i X6. Koji odabrati, pitanje je individualnih želja, no zahvaljujući TwinPower Turbo tehnologiji i 4,4-litrenom V8 sa 575 KS i 750 Nm, čini se da pritom nikako ne možete pogriješiti.

8. MERCEDES-AMG GLE63 COUPE/S

Najveća brzina: 250 km/h

Ubrzanje 0-100 km/h: 4,2 sekunde

Drugi ponosni predstavnik AMG-ove škole na popisu deset najbržih SUV-ova svijeta je GLE63 Coupe u S model izvedbi, pokretanoj 5,5-litrenim V8 biturbo motorom sa 585 KS i 760 Nm okretnog momenta. Zahvaljujući višem pritisku punjenja nego kod “običnog” GLE63, i ubrzanje mu je 0,1 sekundu bolje, što teoretski već i ovaj model kvalificira na našu listu.

9. MERCEDES-AMG GLA45

Najveća brzina: 250 km/h

Ubrzanje 0-100 km/h: 4,4 sekunde

S najvećom snagom od 375 KS, dobivenom iz dvolitrenog četverocilindarskog turbobenzinca, GLA45 s AMG-ovim potpisom postiže maksimalnih 250 km/h, ali mu ubrzanje iz mjesta do stotke iznosi brutalnih 4,3 sekunde. Dobar dio zasluga za to pripada AMG Speedshift DCT 7-stupanjskom mjenjaču, ali i posebno ugođenom 4MATIC pogonu na sva četiri kotača.

10. PORSCHE MACAN TURBO PP

Najveća brzina: 272 km/h

Ubrzanje 0-100 km/h: 4,4 sekunde

Macan turbo svoje impresivne performanse dostiže u kombinaciji s posebnim Performance Package dodatkom, koji mu omogućava rezanje ubrzanja za 0,4 sekunde i 6,4 km/h veću maksimalnu brzinu od “običnog” Turba. Ključ uspjeha leži u više snage (+40 KS, ukupno 440) i više momenta (+50 Nm, ukupno 600), izvučenih iz istog 3,6-litrenog V6 twin turbo benzinca.