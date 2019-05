Strože kontrole trebale bi osjetno smanjiti broj auta na čiju se neispravnost zažmiri

Država, odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova već se dugi niz godina “bori” s neodgovornim vozačima koji se ne brinu o tome da na vrijeme obave tehnički pregled te registriraju svoje vozilo. Tako su brojna vozila MUP-a opremljena skenerima koji skeniraju registracijske oznake i odmah alarmiraju ako vozilo nije na vrijeme registrirano. Radi se to radi povećanja sigurnosti prometa na cestama, ali i zaštite ostalih sudionika koji u slučaju nezgode s takvim vozilom, neosiguranim i neregistriranim, mogu imati dodatnih komplikacija.

Drugi dio problema našeg voznog parka svakako je njegova starost, gdje smo opet u nepovoljnom položaju na ljestvici europskih zemalja. Činjenica je da imamo stariji vozni park, pa više pažnje treba posvetiti kvalitetnijim kontrolama ispravnosti vozila. To je svakako potrebno učiniti jednom godišnje, kod registracije za koju treba proći i tehnički pregled.

Foto: Dubravka Petrić/PIXSELL

Vjerujemo da su mnogi od vas ili vama poznatih bili u situaciji da im vozilo nije bilo potpuno ispravno, a umjesto da uklone nedostatke tražili su “vezu” koja će im pomoći da se malo više rašire prsti na ruci te se “progleda” kroz njih pa da nedostaci ne budu teret zbog kojeg se pada na tehničkom pregledu. Zbog toga, ali i zbog činjenice da u ovom dijelu moramo udovoljiti zahtjevima koje pred nas stavljaju zakoni i pravila Europske unije, neprestano se radi na modernizaciji opreme stanica za tehnički pregled. Modernizacija, a time i digitalizacija, smanjuju manevarski prostor djelatnika koji time moraju još više “skupiti prste”.

Koliko god se to vlasniku vozila s kvarom zbog kojeg nije prošao na tehničkom pregledu činilo lošim i iritantnim, moramo biti svjesni činjenice da je to ustvari za naše dobro, za dobro svih sudionika u prometu, jer se strožim kontrolama sve više eliminiraju vozila koja ugrožavaju sigurnost svih nas koji sudjelujemo u prometu. Tako unazad mjesec-dva djelatnici u stanicama za tehnički pregled imaju na raspolaganju OBD priključke kojima se spajaju na računala vozila. Tijekom ekotesta, odnosno testa ispitivanja emisije ispušnih plinova, mjerenje se obavezno obavlja analizatorom ispušnih plinova, a kod vozila kod kojih je to moguće i očitavanjem OBD sustava. Spajanjem OBD priključka, djelatnici stanice za tehnički pregled imaju mogućnost uočavanja i nekih nedostataka, kao recimo izostanka zračnog jastuka, odnosno njegova isključenja. Isto tako, kod testa kočnica podaci se odmah digitalno zapisuju te nije moguća njihova korekcija.

Da i tehnologija griješi, imali smo priliku sami iskusiti. Iako je test kočnica pokazivao vrijednosti u “zelenom”, kod očitanja podatka i ispisa vrijednosti djelatnik je uočio da su vrijednosti otišle “u crveno”. Ponovni test pokazao je ispravne vrijednosti. Novost je i da djelatnici ispituju kvalitetu kočione tekućine. Modernizacija se nastavlja, a sve u cilju povećanja sigurnosti prometa na cestama, kako bi se maknula neispravna vozila s prometnica. Ne zaboravimo također da sada u stanicama za tehnički pregled vozila možemo obaviti sve vezano uz registraciju ili pak promjenu vlasništva, za što je prije bilo potrebno ići u MUP ili poreznu upravu.