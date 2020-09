Što bi s brakom Rimac Automobila i Bugattija mogao dobiti Mate Rimac?

Tragom glasine koja se proširila svjetskim medijima – da Rimac Automobili ulaze u vlasničku strukturu Bugattija – analizirali smo što bi takvim dogovorom, pokaže li se ta priča istinitom, dobio Mate Rimac. Prije svega, valja znati da informaciju o ustupanju Bugattija Rimcu nisu potvrdili ni iz Volkswagen Grupe, ni iz Bugattija, ni iz Rimac Automobila. Nitko od njih za medije nije htio ništa komentirati.

Rječitiji su bili u drugim kompanijama, ali ni oni nisu u javnost htjeli istupiti pod imenom i prezimenom jer, kažu, previše je tu nepoznanica. No, svi se naši sugovornici – visokopozicionirani u automobilskoj industriji – slažu da bi se ustupanjem Bugattija tvrtki Rimac Automobili Volkswagen elegantno riješio marke koja ne stoji najbolje.

U toj klasi traži se struja

Iako je Tim Bravo, šef komunikacija u Bugattiju, izjavio kako je Bugatti posljednje dvije godine radio s profitom, činjenica je da danas malo tko kupuje luksuzne automobile od 1500 konjskih snaga, s konvencionalnim motorima. Bugatti je tijekom prošle godine prodao 26 automobila. To jesu skupi primjerci, no u njihov je razvoj tijekom godina otišlo daleko više novca nego što se Bugatti prodajom ovih primjeraka uspio naplatiti.

Volkswagenu je, stoga, Bugatti svojevrstan kamen oko vrata, posebno u situaciji kad je pandemija koronavirusa srušila (i) ukupno tržište automobila, a posebno nišu superluksuznih sportaša te kad se čitava automobilska industrija – što prirodnim tijekom stvari, što prisilno pod dirigentskom palicom Europske unije – okreće modernijim tehnologijama za povećanje sigurnosti te se elektrificira kako bi uspjeli udovoljiti sve strožim ekološkim propisima. Bugattijev W16 motor u ekološku se križaljku ne uklapa nikako, osim ako ispod karoserije ima električan sklop. Poput Rimčeva. I tu je s Volkswagenove strane sve kristalno jasno. Ustupanjem Bugattija Rimcu u zamjenu za još veći udio u Rimac Automobilima oni bi ubili dvije muhe jednim udarcem. Riješili bi se Bugattija i dobili još veći pristup tehnologijama koje razvija tvrtka Rimac Automobili, što se potpuno uklapa u Volkswagenove planove o elektrifikaciji game.

S druge strane, Rimac od Bugattija može dobiti imidž. Koliko god mi bili ponosni što se ime jedne hrvatske tvrtke probilo na svjetska tržišta, činjenica je da će od nekog bogatog šeika biti lakše tražiti dva milijuna eura za (električni) Bugatti, nego za Rimac automobil. Brend puno znači, a Bugattijev i dalje ima veliku snagu te bi Rimcu poslije mogao puno pomoći prilikom prezentacije i prodaje nekih njegovih budućih proizvoda, ne nužno automobila, s obzirom na to da je Rimčeva paleta proizvoda i tehnologija puno šira od onoga što vidimo kad pogledamo njegove električne Rimac automobile i Greyp bicikle.

– Bugatti nije profitabilna marka, nego je to marka koja drži imidž. Vjerujem da će se Bugatti pod Rimcem s vremenom svesti na jedan ili dva hiperautomobila, najvjerojatnije prototipa, da se izbjegnu ogromni troškovi homologacije – kaže jedan od naših sugovornika, pojašnjavajući kako proizvođač automobila mora u sklopu raznih testiranja razbiti 45-50 automobila kako bi ishodio dokumentaciju za homologaciju jednog novog modela. Dakle, te automobile treba proizvesti, razbiti i to ukalkulirati u ukupnu cijenu proizvoda, jednom kad se on nađe pred kupcima. Prevedeno u luksuzne modele – poput onih koji se proizvode u pogonima Rimca i Bugattija – za homologaciju bi trebalo proizvesti i razbiti 20-30 primjeraka, što je jako skupo. Zato takvi automobili često ostanu samo na razini prototipa, automobila koji gradi imidž marke i služi kao nosač tehnologije u kojoj zapravo leži zarada. Stoga naš sugovornik vjeruje da bi i budući Bugatti-Rimac automobil, bude li proizveden, mogao ostati tek prototip ili kolekcionarski primjerak.

– No, ako Rimac i dobije Bugatti, ako razvije i taj jedan automobil, to će s aspekta imidža biti velika stvar, kako za Rimca tako i za Hrvatsku – navodi naš sugovornik.

Drugi, pak kaže, da se oko navodnoga braka Bugattija i Rimca ipak digla prevelika prašina te pojašnjava da Rimac ne kupuje Bugatti, već bi mu ga Volkswagen koncern – pokažu li se ova nagađanja istinitima – trebao ustupiti u zamjenu za veći udio u Rimac Automobilima. Podsjetimo, Volkswagenov Porsche trenutačno u Rimac Automobilima ima udio od 15,5 posto, a u vlasničkoj strukturi tvrtke iz Svete Nedelje su i Volkswagen, Kia i Hyundai.

Vodio bi brend Bugatti

Također, po jednoj od verzija, Volkswagen koncernu Rimcu ne bi prepustio brend Bugatti, već bi ga Rimac (samo) vodio. Prepustio VW Rimcu Bugatti u vlasništvo ili na upravljanje, činjenica je da bi tim manevrom Rimac osim boljeg imidža, a zatim i samopouzdanja što je kao manja tvrtka uspio preuzeti veću, mogao dobiti i priliku da besplatno koristi, primjerice, Bugattijeve/Volkswagenove pogone za testiranje aerodinamike.

– Jedna mala Hrvatska s čovjekom koji je stekao svjetsko ime na koje se sad lijepi drugo svjetski priznato ime pozitivna je vijest i treba nam više takvih – zaključio je treći naš sugovornik.