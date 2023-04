Stiglo je proljeće, očistite automobil i provjerite ima li oštećenja

Stiglo je proljeće – nakon duge zime koja je najizazovnije godišnje doba za naše automobile – pa je sa zatopljenjem došlo vrijeme da pogledate kakve je sve tragove na automobilu ostavilo najhladnije godišnje doba. Vlaga i niske temperature te ceste posipane solju i šljunkom samo su neki od vremenskih utjecaja i stanja kolnika kojima su automobili izloženi zimi pa je oportuno prije toplijih dana vozilo podvrgnuti pregledu i, prije svega, detaljnom pranju i čišćenju.

Ako zimi automobil niste redovito prali i čistili, preporuka je uložiti nešto više novca i otići u profesionalnu autopraonicu. Najbolja je opcija otići u lokalnu autopraonicu s ručnim pranjem automobila, no jednako je dobra opcija i automatska autopraonica, odnosno provlačenje vozila kroz četke.

Svakako nakon zime doplatite i podno pranje, odnosno ispiranje podvozja, koje će u autopraonici obaviti specijalno konstruiranom mlaznicom. Treća mogućnost je samoposlužna autopraonica, koja će stajati najmanje novca, no imajte na umu da "miniwash" nije toliko djelotvoran u pranju kao četke i detaljno glancanje krpama, a tamo nećete detaljno očistiti podvozje.

Zima uvijek ostavi traga pa nakon pranja temeljito provjerite karoseriju. Kamenčići, kojih je na cestama zimi mnogo, mogu napraviti veliku štetu laku, čak i prodrijeti u limariju, pa je to važno na vrijeme vidjeti i sanirati. Stoga obratite pozornost na bilo kakva oštećenja ili ogrebotine limarije koje bi trebalo što prije sanirati kako ne bi došlo do hrđe. Kamenčići koje kotači vozila ispred nerijetko odbace s kolnika mogu oštetiti i vjetrobransko staklo pa ga pregledajte i, ako uočite oštećenje, popravite ga što prije. Raširi li se oštećenje (koje vam u početku djeluje sasvim malo), popravci mogu biti skupi ili ćete staklo morati zamijeniti. Treba provjeriti i naplatke i gume zbog oštećenja koja su mogla nastati prelaskom preko udarnih rupa prouzročenih zimskim uvjetima na cesti. Zimi su zbog vlage i soli na posebnom udaru blatobrani, unutarnji i vanjski dijelovi, kao i pragovi.

Pregledajte i je li vam sva potrebna oprema na broju i u kakvom je stanju. Nepotrebno, primjerice lance za snijeg, izvadite iz auta i spremite za drugu zimu. Pregledajte žmigavce, svjetla, razinu ulja u motoru i po potrebi ga nadolijte.

Vrijeme je, naravno, da kod vulkanizera dogovorite zamjenu zimskih guma ljetnima. To se preporučuje napraviti kad temperatura zraka nekoliko dana zaredom bude iznad sedam Celzijevih stupnjeva, a imajte na umu da je zakonska obveza do 15. travnja vožnja uz zimsku opremu na brzim cestama u Hrvatskoj. Dakako, nemojte zaboraviti ni unutarnje čišćenje kabine automobila. To možete povjeriti stručnjacima u autopraonici, a uz malo truda možete to obaviti i sami.

Nečistoću s unutarnje strane vjetrobranskog i drugih stakala možete ukloniti sredstvom za čišćenje stakla. Prljavština s unutarnje strane vjetrobrana može stvarati odsjaj svjetla automobila koji dolaze prema vama, što može smanjiti vidljivost. Očistite temeljito tepihe i podnicu automobila, jer zimi se ne može izbjeći ulazak u automobil s prljavim cipelama. Primijetite li da brisači vjetrobranskog stakla počinju stvarati zvukove trljanja ili ostavljaju tragove iza sebe, vrijeme je da ih zamijenite.

Za one stvari koje ne možete sami, posjetite servis. Primjerice, ne preporučuje se da sami perete motor, pogotovo vodom. Mnogi ovlašteni servisi nude povoljne, pa čak i besplatne proljetne preglede vozila pa je to dobra prilika da detaljnije provjerite u kakvom je stanju vaš limeni ljubimac nakon hladnih dana.

Ventilacijski sustav i klimatizacija

Čist zrak pridonosi boljem ugođaju, ali i zdravlju svih putnika. Filtar zraka brzo se prlja tijekom česte gradske vožnje, a nakon zime treba provjeriti u kakvom je on stanju, jer začepljen filtar slabi djelotvornost ventilacijskog sustava. Tijekom jeseni i zime u ventilaciju može doći svakakva prljavština, a taj je problem moguće riješiti preparatima za čišćenje ventilacije. Loše održavanje klima-uređaja uzrokuje razvoj bakterija i gljivica. Do toga dolazi kada se ne vodi računa o stanju filtra klime, a čija zamjena rješava problem.

Provjerite gumene dijelove i tekućine

Ne treba zaboraviti gumene dijelove automobila, posebno brtve na vratima kojima je zimi problem zamrzavanje gume. Raznim sredstvima – obično na bazi glicerina – povećava se elastičnost i produljuje vijek trajanja gumenih dijelova. Provjerite i sve tekućine svojeg vozila, jer zimski uvjeti često auto tjeraju do granica izdržljivosti.

Prekontrolirajte razine ulja, rashladne tekućine, tekućinu za vjetrobranska stakla... Provjerite i tlak u gumama, jer pravilno ili nepravilno napumpane gume utječu na potrošnju goriva, performanse kočnica i cjelokupnu sigurnost na cesti.