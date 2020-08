Sportski hibrid u svemirskom pakiranju

S kompaktnim crossoverom CH-R prije četiri godine Toyota je pokrenula svoju dizajnersku revoluciju pod egidom: Nema više dosadnih automobila. Sada nam je stigla osvježena verzija popularnog modela i očekivano nije donijela previše dizajnerskih promjena, budući da je futuristički dizajn još uvijek svjež. I zaista, CH-R izgleda svemirski, kao da je tek jučer predstavljen.

Ali, novost se krije ispod “haube”, pa se osim dosadašnje 1,2-litrenog turbobenzinca sa 116 KS i 1,8 hibrida, CH-R sada može kupiti i uz snažniji hibridni pogonski sklop 2,0 Hybrid sa 184 KS i 190 Nm, kojeg Japanci nazivaju Dynamic Force. I zaista, radi se o mnogo snažnijem i uvjerljivijem hibridu već poznatom iz nove Corolle koji CH-R s mjesta do stotke dovodi za sportske 8,2 s, dok je maksimalna brzina 180 km/h. U praksi to izgleda zaista uvjerljivo i to sve uz uglađenu vožnju kojoj doprinosi i dorađeni e-CVT automatski mjenjač.

A sve to uz prosječni ispust CO2 od samo 92 g/km. Dakako, hibridna tehnologija je glavni adut Toyote, a ovaj 2-litreni sklop idealan je po pitanju snage i potrošnje koja nam je u prosječnom režimu iznosila 5,7 l/100 km. U gradskoj vožnji gdje je CH-R Hybrid posebno dojmljiv zbog tihog i uglađenog rada zbog vožnje na električni pogon to može biti i osjetno manje.

Cijena osvježenog CH-R-a uz Toyotin popust kreće od 150.800 kuna (1,2 T), najpovoljniji hibrid 180.600 kuna, dok testirani top model uz Launch edition opremu stoji 262.900 kuna