Slaba prodaja ali otišli i po jedan Rimac, Bugatti, Ferrari i Bentley. Evo koji automobil je najprodavaniji

U lipnju je u Hrvatskoj prodano 5.116 novih putničkih vozila što je 26,2 posto manje nego u istom mjesecu lanjske godine kada ih je prodano 6.936, dok je u prvoj polovici godine prodano 23.535 novih vozila, uz pad od 9,8 posto u odnosu na isto razdoblje lani, podaci su agencije Promocije Plus.

Unatoč siromašnoj prodaji, zanimljivo je da su u lipnju prodani po jedan Rimac, Bugatti, Ferrari i Bentley.

U prvih pola godine najviše novih vozila prodao je Volkswagen, njih 2.396, pa taj proizvođač ima udjel od 10,18 posto u ukupnoj prodaji. Druga je Kia s 2.275 prodanih vozila i udjelom od 9,6 posto, treća Škoda (2.060 i udjel 8,7 posto). Četvrta je Dacia (1.900 prodanih i udjel od osam posto), peti Opel (1.770, udjel 7,5 posto).

Foto: DAVID W CERNY/REUTERS Employees work at the production line as Skoda Auto carmaker launches production of MEB battery systems in Mlada Boleslav, Czech Republic, May 17, 2022. REUTERS/David W Cerny Photo: DAVID W CERNY/REUTERS

Najprodavanija vozila tijekom šestog mjeseca bili su Škoda Octavia kojih je prodano 266, potom Dacia Duster (251) i Dacia Sandero (243).

Na benzinski pogon, od siječnja do kraja lipnja, prodano je 12.530 novih vozila ili 53,2 posto, a dizelaša tek 4.389 odnosno 18,6 posto. Potpuno električni pogon priuštilo si je 463 kupaca ili dva posto od ukupne prodaje, plinski njih 1.139 odnosno 4,8 posto.

Hibrida je prodano 5.014 komada tj. 21,3 posto