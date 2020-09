Škodin prvi električni SUV Enyaq iV s jednim punjenjem može prijeći 510 km

Škodin prvi električni SUV, model Enyaq iV, premijerno je predstavljen u Pragu. Češka marka tako se postavila kao jedan od nosivih stupova budućeg održivog razvoja Volkswagen grupe, kojoj pripada.

- Enyaq iV je prava prekretnica za Škodu. To je naš prvi električni automobil temeljen na MEB platformi. Proizvodi se u Škodinoj domovini, u Češkoj, u gradu Mladá Boleslav, i predstavlja Škodinu novu razinu: transformaciju s fokusom na naprednoj elektrifikaciji i digitalizaciji – rekao jeThomas Schäfer, predsjednik Škodina upravnog odbora, na premijeri novog SUV-a.

Enyaq iV predstavlja i korak naprijed u tradicionalnim vrijednostima marke Škoda. Pametna rješenja po kojima je ova marka već poznata, tradicionalno izdašna unutrašnjost i pametne tehnologije u ovom se novitetu kombiniraju s evolucijom Škodinog dizajnerskog jezika i neuobičajeno bogatom opremom. Dugačak međuosovinski razmak (276,5 cm) s relativno kratkim prednjim poklopcem motora jasno govori da je unutrašnjost prostrana, dok mišićavi bokovi i postupno silazna linija krova ukazuju na izvrsnu aerodinamiku automobila. Dimenzijama 464,9 x 187,9 x 161,6 cm, Enyaq iV sličan je drugom Škodinom SUV-u, Kodiaqu, ali njegov je stil još dinamičniji, što naglašavaju i novi kotači veličine od 18 do 21 inča. Koeficijent otpora od 0,27 izvanredan je za SUV kategoriju automobila. Zajedno sa sofisticiranim pogonskim sklopom, to doprinosi izvrsnom maksimalnom dometu električnog Enyaqa iV.

Škodin novi električni automobil bit će dostupan u pet razina snage, s tri veličine baterija i dva tipa pogona. Osnovni model je Enyaq iV 50 s elektromotorom od 109 kW i pogonom na stražnje kotače. Baterija ove verzije ima kapacitet od 55 kWh (52 kWh neto) i domet od 340 kilometara u WLTP ciklusu. Enyaq iV 60 ima bateriju od 62 kW (58 kW neto). U kombinaciji s elektromotorom snage 132 kW, on pruža domet do 390 kilometara. Enyaq iV 80 je treća verzija sa pogonom na stražnje kotače. Ima elektromotor snage 150 kW i okretni moment do 310 Nm. Kapacitet baterije je 82 kW (77 kW neto), a upravo ova inačica nudi najduži maksimalni domet od 510 kilometara (u WLTP ciklusu) s jednim punjenjem. Dvije verzije s pogonom na sve kotače imaju i najveću bateriju. Enyaq iV 80X, s drugim elektromotorom na prednjoj osovini, daje ukupnu snagu od 195 kW, dok se sportski Enyaq iV RS može pohvaliti s 225 kW. Obje ove verzije imaju doseg do 460 kilometara u WLTP ciklusu. Brzina punjenja, naravno, ovisi o korištenoj metodi i kapacitetu Enyaq iV baterije. Najveća baterija nominalnog kapaciteta od 82 kWh može se napuniti od 5% do 80% u samo 38 minuta. Kućni zidni punjač nudi snagu od gotovo 11 kW, što znači da će se na njoj Enyaq iV potpuno napuniti za šest do osam sati, ovisno o veličini baterije.

Djelomično zahvaljujući MEB platformi na kojoj je izgrađena, Škoda Enyaq iV u tehničkom je smislu izuzetno napredna. Nudi vrhunske sustave pomoći i sveobuhvatnu povezivost. Ali, nije okrenula leđa simpatičnim i korisnim Simply Clever rješenjima. Ta rješenja ovdje uključuju kišobran u vozačevim vratima i strugač za led koji se u Enyaq iV ne nalazi ispod poklopca spremnika za gorivo (jer ga Enyaq iV nema) već je u vratima prtljažnika. Uz to, ispod poda prtljažnika prostor je za kabel za punjenje, a predviđeno je čak i sredstvo za čišćenje kabela za punjenje kako se vozači njime ne bi zaprljali. Prtljažnik također ima lažni pod, pa se sitni predmeti u njemu mogu učvrstiti, a u ponudi su i praktične zaštitne mreže.

Škoda Enyaq iV ima mnoštvo sigurnosnih sustava, uključujući kočenje u nuždi kad ususret dolazi automobil koji nam skretanjem presijeca put, upozorenja o mogućim sudarima s biciklistima ili automobilima prilikom otvaranja vrata, aktivnu pomoć u izbjegavanju prepreka i devet zračnih jastuka. Enyaq iV je uvijek na internetu. Njegovim informacijsko-zabavnim sustavom može se upravljati putem 13-inčnog središnjeg zaslona ili uz pomoć Laure, digitalne asistentice, koja razumije petnaest jezika. Virtualni kokpit ima 5,3-inčni zaslon i može se nadopuniti inovativnim head-up zaslonom.

Zainteresirani kupci već se mogu predbilježiti za posebnu, bogato opremljenu verziju Founders Edition, kojom Škoda slavi 125 godina postojanja. Kupcima će biti isporučena u prvom tromjesečju 2021. godine, a proizvest će se samo 1895 primjeraka, referirajući se na godinu kada je osnovan češki proizvođač automobila. Svaki automobil Founders Edition imat će broj izdanja prikazan na elegantnoj pločici na upravljaču, a nudi se u inačicama Enyaq iV 60 i Enyaq iV 80.