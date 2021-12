Skandinavski plug-in hibrid uglađeno nosi svojih 262 KS

Plug-in Recharge izvedbu Volvo SUV modela XC40, od nedavno prisutnu na našem tržištu te s posebnom ponudom koja za taj model u Inscription Expression izvedbi znači cijenu od 336.523 kune, isprobali smo u reprezentativnoj T5 Recharge R-Design inačici. Plug-in hibridna inačica Volva XC40 po toj početnoj cijeni podrazumijeva kombinaciju 1,5-litrenog benzinca i elektromotora, snage 129+82 KS. U slučaju jačeg pogonskog sklopa (180+82 KS) cijena kreće od 344.173 kn. Kod obje se izvedbe snaga prenosi preko 7-stupanjskog automatskog mjenjača, koji funkcionira besprijekorno. Snažnijem modelu za sprint trebaju 7,3 sekunde, a maksimum mu je postavljen na 180 km/h.

Kapacitet spremnika goriva kod ovog je plug-in hibrida 48 litara, a samo na struju može se prevaliti do 46 kilometara. Dakle, poput većine plug-in hibrida, i Volvo XC40 Recharge većini korisnika omogućava potpuno električno putovanje do posla i natrag - uz svakodnevno dopunjavanje baterije, naravno, i odabir potpuno električnog pogona u izborniku automobila. Ako ste od onih sretnika koji punjenje većinom mogu obavljati kod kuće ili na poslu, profitirat ćete s troškovima vožnje jer u tom slučaju električna energija za punjenje automobila može stajati manje od goriva potrebnog za istu kilometražu. Zapne li vam, pak, plan s punjenjem – zbog nedostatka punionice, vremena ili, jednostavno, volje za to – sustav će se sam prebaciti na benzin. U hibridnom načinu rada automobil sam optimizira svoju učinkovitost i udobnost. Način vožnje Power namijenjen je visokim performansama, dok je za optimizaciju vuče ponuđen pogon na sva četiri kotača. Odziv na pritisak gasa kod testnog je automobila odličan, ubrzanje glatko. Agilan je i lako upravljiv. Povišen položaj sjedenja doprinosi boljoj preglednosti i ugodnijoj vožnji.

Jačanjem ekološke svijesti ovom švedskom proizvođaču nije popustila usmjerenost na sigurnost, niti se može prigovoriti da pati komfor. Dapače, svaka od ovih stavki na visokoj je razini. Volvo XC40 Recharge već u akcijskoj Inscription Expression izvedbi serijski ima, među ostalim, City Safety sustav za sprječavanje sudara s vozilima, biciklistima i pješacima, tempomat, sustav pomoći za sprječavanje oduzimanja prednosti pri skretanju ulijevo, sedam zračnih jastuka, pomoćni sustav održavanja smjera vožnje, prepoznavanje prometnih znakova, Volvo On Call, sustav pomoći vožnje na nizbrdici, Dynamic podvozje. Komforne značajke u prostranom i elegantno osmišljenom interijeru zastupaju stavke poput digitalne instrumentne ploče od 31,2 cm, audio sustava High Performance s osam zvučnika, glasovnog upravljanja, dvozonskog klima-uređaja, panoramskog staklenog krova... Dominira veliki zaslon multimedije preko kojeg se lako pristupa svim važnim funkcijama. R-Design podrazumijeva i aluminijske ukrase, multifunkcionalno sportsko kolo upravljača, presvlake od tkanine Nubuck/Nappa kože… R-Design prednja rešetka s visokosjajnim crnim umetcima uparena je s crnim kućištima vanjskih retrovizora, a u sve to skladno su 'ubačeni' atraktivni 19" kotači. Bogato opremljen, ušminkan R-Design snažniji primjerak s još nekoliko elemenata s popisa dodatne opreme stoji 444.839 kuna.