Santa Fe je radikalno transformiran. Hoće li privući premium klijentelu?

Hyundai je premijerno pokazao novu generaciju svog SUV modela srednje veličine. Novi Santa Fe predstavljen je kroz koncept 'Open for More' koji prenosi radikalnu transformaciju modela usredotočenu na njegova nova široka stražnja vrata. U Hyundaijevoj viziji ona neprimjetno povezuju unutrašnjost s vanjskim svijetom, proširujući svakodnevna iskustva potrošača, vozača. Prostor iza stražnjih vrata, nekada prtljažni prostor, u Hyundaijevu je predstavljanju ovog noviteta postao otvorena terasa koja se može koristiti za uživanje na otvorenom. 23 godine nakon predstavljanja izvornika, Santa Fe pete generacije poboljšava privlačnost SUV-a srednje veličine, spremnog za avanture, s vodećim životnim prostorom nalik na terasu koji je omogućen dužim međuosovinskim razmakom i većim otvorom stražnjih vrata. U stvarnosti, tek će se manji postotak avanturista okrenuti takvoj primjeni prtljažnog prostora. No, duži međuosovinski razmak – uz vodeći u klasi prostor u putničkoj kabini - također omogućuje novom modelu da ponudi poboljšana sjedala u trećem redu. Preklopiva su sjedala i u drugom i u trećem redu, a u njima se putnicima osiguralo i više mjesta za noge. Novi Santa Fe u svojoj klasi također nudi najviše prostora za glave putnika u trećem redu.

Kako bi poboljšao korisničko iskustvo, novi Santa Fe prepun je vrhunskih značajki udobnosti i praktičnosti, od kojih su neke ili prve, prve u klasi ili vodeće u klasi. Primjerice, sjedalo za opuštanje u prvom redu s osloncem za noge omogućuje putnicima da se opuste u udobnom položaju. 6,6-inčni dodirni zaslon za kontrolu klima-uređaja čini podešavanje grijanja i hlađenja još intuitivnijim. U varijanti sa šest sjedala, neovisna sjedala u drugom redu imaju praktične naslone za ruke, a može im se podešavati i kut nagiba naslona za glavu. Novi Santa Fe nudi i prvi bilateralni prostor za pohranu s više konzola u svijetu koji mogu otvoriti i putnici na prednjim i oni na stražnjim sjedalima. Nadalje, kad je pogled straga blokiran predmetima u teretnom prostoru, digitalni centralni retrovizor omogućuje vozaču da vidi što se događa iza vozila, a također mu sa svjetlijom slikom pomaže da noću bolje vidi što se događa iza vozila.

Za prvu smjenu generacija modela Santa Fe od 2018. godine, Hyundai Motor usvojio je neobičnu strategiju dizajna – počeo je od proširenog područja stražnjih vrata, a zatim prešao na ukupan dizajn eksterijera. Učinkovit kutijast oblik i dugi međuosovinski razmak novog modela zaslužni su za izrazitu prostranost i snažan dojam, no Santa Fe ima i nježniju stranu, prikladnu i za urbane postavke i za one usmjerene na prirodu. Trebao bi ponuditi savršenu ravnotežu između gradskog života i boravka na otvorenom, dakle, iz Hyundaija su za njega obećali više svestranosti nego ikad prije.

Dok eksterijerom vladaju čiste površine, u interijeru su naglašeni horizontalni i vertikalni elementi dizajna. Dizajn u obliku slova H stvorio je osjećaj otvorenosti i dizajnersku ravnotežu. Novi interijer dolazi s praktičnim značajkama, kao što su UV-C ladica za sterilizaciju predmeta koji se često koriste (poput mobitela i novčanika) i dvostruki bežični sustav punjenja za pametne telefone. Prvi panoramski zakrivljeni zaslon Santa Fea, koji obuhvaća 12,3-inčne digitalne instrumente i infotainment sustav, vozaču poboljšava vidljivost i stvara osjećaj luksuza.

Novi Santa Fe opremljen je mnoštvom sustava za pomoć u vožnji i drugim sigurnosnim značajkama. Primjerice, nova generacija pomoći pri izbjegavanju frontalnog sudara može pružiti upozorenje i kočenje u nuždi ako vozilo ispred naglo uspori ili ako sustav detektira rizik od sudara. Lane Following Assist 2, pak, koristi kameru postavljenu na vjetrobransko staklo kako bi pomogao prepoznati zanošenje vozila i blagim korekcijama pomaže vratiti automobil u središte njegove trake. Novo upozorenje o pažnji vozača analizira vozačeve pokrete i može pružiti upozorenja kada je to potrebno. Sustav za praćenje vozača (DMS), prvi Hyundaijev u Sjevernoj Americi, analizira vitalne znakove vozača kako bi osigurao sigurnu vožnju. Pametni tempomat temeljen na navigaciji pomaže u održavanju sigurne brzine i u zavoju na autocesti. Pomoć pri vožnji autocestom pomaže u održavanju zadane brzine i udaljenosti od vozila ispred. Također pomaže kod promjena trake tijekom vožnje na autocesti.

Novi Santa Fe dug je 483 centimetra. U visinu broji 172, a u širinu 190 cm. Razmak među osovinama iznosi mu 281,5 cm. Prtljažnik je kapaciteta 725 litara. Ovisno o izvedbi, novi Santa Fe teži 2060 do 2295 kg. U Europi će novi Santa Fe biti dostupan s dvije opcije pogonskog sklopa, uključujući 1,6-litreni hibrid s turbopunjačem (Gamma III 1,6T GDI HEV – 6AT) ili benzinski 1,6-litreni plug-in hibrid s turbopunjačem s maksimalnom snagom motora od 180, odnosno 160 KS. Električna inačica još čeka odobrenje. Novi Santa Fe na europskom bi se tržištu trebao naći u prvoj polovini iduće godine.