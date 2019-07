Sad se električnim autom može od granice do Jadrana

Upravo na dan kada je rođen svjetski genij Nikola Tesla, u rodnoj mu Lici, na odmorištu Brinje na autocesti A1 u smjeru Dubrovnika, HEP je pustio u rad jednu od 16 prvih punionica za električne automobile na autocestama. Od 16 prvih punionica, njih će deset biti na odmorištima i šest na točkama ulaska ili izlaska iz zemlje.

Obnovljivi izvori energije

Tesla je bio genij koji je želio da čista energija bude široko pristupačna građanima, a upravo HEP ovim projektom, te ulaganjima u obnovljive izvore energije, razmišlja na tom tragu. Ove punionice prvi put vlasnicima električnih automobila omogućuju vožnju od granice sa Slovenijom i Mađarskom do Jadranskog mora, a Hrvatskoj priključak na mrežu punionica za električna vozila na Transeuropskoj prometnoj mreži. Naš je konačni cilj hrvatskim građanima te svim turistima i našim gostima omogućiti sigurnu međugradsku vožnju električnim automobilima. S tim ciljem, u sklopu međunarodnih projekata, postavit ćemo ukupno 57 punionica na hrvatskim autocestama i ostalim prometnicama. Završetkom u ovom trenutku aktivnih projekata, HEP-ova će mreža, zajedno s već instaliranim punionicama u hrvatskim gradovima, imati više od stotinu punionica do kraja godine – kazao je Frane Barbarić, predsjednik uprave HEP-a.

Od prvih 16 HEP-ovih punionica na autocestama, 12 ih je postavljeno u suradnji s Inom, a nalaze se na odmorištima Ljubeščica, Vukova Gorica, Brinje i Lepenica Sjever, te na točkama ulaska/izlaska s autocesta u Goričanu i Sesvetskom Kraljevcu. Preostale četiri punionice nalaze se u Vrbovskom, Čavlima, Delnicama i Fužinama, u neposrednoj blizini autoceste A6. Ukupno će više od 30 punionica za električne automobile na autocestama u smjeru mora, ali i u smjeru Lipovca na kontinentu, biti instalirano na odmorištima pokraj maloprodajnih mjesta Ine.

Brze punionice

Vozačima električnih vozila na raspolaganju je široka lepeza proizvoda i usluga na našim maloprodajnim mjestima; od kvalitetnog goriva za vozila, a dok im se puni električni automobil, vrijeme mogu kratiti uz kavu ili obrok – kazao je Sándor Fasimon, predsjednik uprave Ine. Investiciju je pozdravio i Domagoj Validžić, pomoćnik ministra zaštite okoliša zadužen za energetiku, koji je istaknuo kako će Ministarstvo podupirati sve projekte vezane za korištenje obnovljivih izvora energije.

– HEP ulaže vlastitih 60 milijuna kuna te još 48 milijuna eura iz EU fondova za gradnju punionica na potezu od srednje Europe do Jadrana, odnosno kako bismo po čitavoj Hrvatskoj do kraja godine imali više od 100 punionica. Osim toga, HEP u ovoj godini planira investirati više od 500 milijuna kuna u obnovljive izvore. Od toga imamo pet projekata solarnih elektrana i jednu veliku vjetroelektranu što bismo realizirali do sredine iduće godine – dodao je Frane Barbarić, predsjednik uprave HEP-a.

Domagoj Puzak, voditelj tima za e-mobilnost u HEP-u, pojasnio je da je u Brinju otvorena brza punionica snage 50 kW na kojoj se mogu istovremeno puniti dva automobila. Uskoro ćemo otvoriti i četiri ultrabrze punionice snage 150 kW. Do kraja godine sve punionice koriste se besplatno – dodao je D. Puzak. Postavljanje HEP-ovih punionica na autocestama sufinancira se iz EU fondova u sklopu projekata EAST-E i NEXT-E u sklopu kojih HEP s partnerima iz Češke, Slovačke, Slovenije, Mađarske i Rumunjske surađuje u stvaranju nove mreže s 309 punionica, koja će omogućiti nesmetanu vožnju električnim automobilom kroz šest država srednje Europe.