Rosberg: Vrijedi ga čekati. C-Two na stotki je za 1,85 sekundi, a moj F1 za 2,6

Rimac Automobili u svoju ‘obitelj vlasnika’ primili su još jednog člana – u Hrvatskoj im se pridružio svjetski prvak formule 1 Nico Rosberg kako bi prilagodio svoj osobni C-Two i testirao napredni prototip. Nico je jedan od samo 150 ljudi u svijetu koji će posjedovati C-Two. Svoj je primjerak naručio početkom 2019., nakon što se susreo s osnivačem i izvršnim direktorom tvrtke Rimac Automobili Matom Rimcem. Nedavno je Rosberg u Svetoj Nedelji posjetio Rimčev tim – koji danas ima više od 700 ljudi – kako bi po svojim željama konfigurirao automobil koji će mu, kao i ostalim kupcima, biti isporučen 2021.

Za mene, on je budućnost

– Vrijedi čekati jer je C-Two legalni cestovni automobil s najbržim ubrzanjem svih vremena. Obožavam ga otkad sam ga prvi put vidio, na Geneva Motor Showu. Tako je dinamičan. Za mene, on je budućnost – oduševljeno objašnjava Nico Rosberg. Kaže kako je svjestan da je velik izazov imati takav električni automobil.

– Velik sam fan elektromobilnosti i želim je poduprijeti – rekao je Nico koji se nakon 11-godišnje karijere u formuli 1, tijekom koje se izborio i za titulu svjetskog prvaka 2016. godine, upustio u poduzetničke vode, a ulaže u održivost i zelene tehnologije. Investirao je u više od dvadeset start-upa s temom mobilnosti, kao i u potpuno električno prvenstvo formule E. Lani je osnovao Greentech festival, globalnu platformu za održive inovacije i način života.

– Čast nam je što je Nico odabrao postati dijelom obitelji Rimac Automobili. Nico je sjajan – pokretač, poduzetnik u održivosti, zaljubljenik u tehnologiju i pojedinac usmjeren na budućnost, točno razumije što želimo postići s C-Two. Razumije da želimo postaviti nove standarde performansi korištenjem napredne električne tehnologije koja je u potpunosti razvijena u vlastitom pogonu ovdje u Rimac Automobilima. Automobil koji smo kreirali proizvodi gotovo iz temelja tim u Hrvatskoj. A imati za kupca jednog od najboljih svjetskih vozača nevjerojatan je osjećaj – rekao je Mate Rimac, osnivač i izvršni direktor tvrtke Rimac Automobili.

Unatoč kašnjenjima zbog COVID-19, razvoj C-Two brzo napreduje. Ranije ove godine Rimac Automobili najavili su novu proizvodnu liniju u Hrvatskoj, gdje će se proizvoditi 150 serijskih automobila, a među njima i Nicov.

Bivši glavni inženjer Aston Martina, potpredsjednik automobilskog inženjerstva u Tesli i voditelj Appleove grupe za posebne projekte Chris Porritt također se pridružio Rimčevu timu kao glavni tehnološki direktor, s neposrednim fokusom na pokretanje proizvodnje za C-Two.

Rimac C-Two sa svojih 1914 konjskih snaga iz mirovanja do brzine od 161 km/h (100 milja na sat) pojuri za 4,3 sekunde te postiže najveću brzinu od 412 km/h u konačnom proizvodnom obliku.

Gotovo 2000 konjskih snaga

– To je izvanredno, 412 km/h! C-Two ima 2300 Nm, ima malo manje od 2000 konja. Pogon je na sva četiri kotača jer na svakom kotaču ima po jedan elektromotor. Ali ono što je fenomenalno, to je njegovo ubrzanje. Za samo 1,85 sekundi stiže do stotke! Moj F1 auto do stotke je trebao 2,6 sekundi, a C-Two samo 1,85! Jedva čekam svoja prva ubrzavanja! – Nico Rosberg ne skriva oduševljenje superautomobilom koji nastaje u proizvodnim pogonima u Svetoj Nedelji. Nakon izgradnje nove proizvodne linije, sastavljanje svakog automobila traje oko pet tjedana. Paralelno s razvojem modela C-Two, tvrtka Rimac Automobili nastavila je rasti, a Porsche je povećao svoj vlasnički udio na 15,5%. Također, Hyundai Motor Group uložio je 80 milijuna eura, čime se pridružio popisu ranijih Rimčevih partnera – tvrtkama Koenigsegg, Automobile Pininfarina i Aston Martin.