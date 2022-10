Rolls-Royce Spectre, najluksuzniji automobil na struju na svijetu

I Rolls-Royce je podlegao elektrifikaciji. Na Paris Motor Showu predstavio je svoj prvi potpuno električni model u povijesti - Spectre.

Kako ga RR definira, radi se o ultra luksuznom električnom super coupeu dugačakom gotovo pet i pol metara i širem od dva metra. Pokreću ga elektromotori snage 430 kW (585 KS) i 900 Nm maksimalnog okretnog momenta. Kapacitet baterije još nije objavljen, no Rolls-Royce navodi da bi domet s jednim punjenjem trebao biti 520 km prema WLTP-u, uz prosječnu potrošnju od oko 20 kWh/100 km pa se može zaključiti da će kapacitet baterije biti nešto veći od 100 kW.

Bez obzira na skoro 3 tone mase, Spectre će do stotke ubrzavati za samo 4,5 s. Bit će to najaerodinamičniji model u povijesti Rolls-Roycea, s koeficijentom otpora zraka 0,25. U unutrašnjosti će nuditi maksimalni luksuz uz tehnološki najnapredniji interijer. Prve isporuke očekuju se krajem iduće godine. Cijena još nije objavljena no pretpostavlja se da će biti oko 380.000 eura.