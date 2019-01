Rolls-Royce se nikada nije bolje prodavao, izvoze ga u 50 zemalja

Ako treba tražiti dokaz o sve većem jazu između bogatih i siromašnih, možda ne treba ići puno dalje od jučerašnje vijesti prema kojoj je Rolls-Royce ostvario rekordnu godinu u svojoj 115-godišnjoj povijesti. Proizvođač koji je još od 1998. godine u vlasništvu njemačkog BMW-a prodao je prošle godine 4107 automobila nadmašivši tako 2014. godinu. Logično je da 90 posto tih automobila ide u izvoz, a najluksuzniji se auti danas prodaju u 50 zemalja. Porast je to za 22 posto u odnosu na 2017. godinu kada su prodana 3362 Rolls-Roycea. Šef kompanije Torsten Müller-Ötvös ne pretvara se govoreći o motivaciji kupaca pri kupnji Rollsa. – Mi prodajemo luksuznu robu, naši kupci u garažama imaju po nekoliko automobila, nitko ne koristi Rolls-Royce da bi se dovezao od točke A do točke B. Kada kupujete naš automobil, vi zapravo zadužujete jednu umjetninu – rekao je Müller-Ötvös koji ipak ističe da je njegova kompanija pogođena promjenama osjećaja kupaca prema takvim automobilima što je uvjetovano recesijom. Oko 30 posto tih automobila prodaje se u SAD-u, a na Kinu otpada 20 posto s time da je nakon pada prodaja u toj zemlji u odnosu na 2017. godinu narasla za 40 posto. Oko 400 vozila, desetak posto, prodaje se u Velikoj Britaniji. Za rast prodaje umnogome je zaslužna i osma generacija Phantoma koji tek treba postati najprodavanijim modelom tvrtke nakon što je predstavljen početkom prošle godine. Za sada se najviše prodalo modela Ghost. Ono što bi moglo poremetiti planove za Rolls-Royceov daljnji rast u ovoj godini jest Brexit te situacija u kojoj se na globalnom planu u ekonomiji neće puno toga mijenjati. No njemačko-britanska kompanija već se pripremila i za situaciju “tvrdog” Brexita proširujući skladišta, tražeći alternativne rute za opskrbu, planirajući obustavu rada odmah nakon izlaska Velike Britanije iz EU.