Rimčeva Nevera postavila 23 nova rekorda: Od 0-400 km/h ubrzava za 29,93 sekunde

S vremenom od 29,93 sekunde, Rimac Nevera službeno je postao automobil s najbržim ubrzanjem od 0 do 400 km/h, objavljeno je ove srijede iz Rimac Grupe, navodeći kako je prethodni nositelj rekoda bio preko sekunde sporiji. Osim tog rekorda, Nevera je postavila još 22 rekorda ubrzanja i kočenja.

Na testnoj stazi u Njemačkoj, Nevera je osigurala ukupno 23 neovisno potvrđena brzinska rekorda i – kao i svoju nedavnu titulu za najveću brzinu serijskog električnog automobila – Nevera sada drži titulu za najviše rekorda performansi oborenih u jednom danu, navodi se.

Rekordi su oboreni na testnom poligonu Automotive Testing Papenburg (ATP) u Njemačkoj koristeći njegove dužine od 4,0 km, a neovisno su ih potvrdili predstavnici kompanija za mjerenje performansi vozila, Dewesoft i RaceLogic. Oba verifikatora imala su timove na licu mjesta kako bi podržali aktivnosti obaranja rekorda i osigurali da je njihova oprema u automobilu u savršenom radnom stanju. Tijekom svog rekordnog dana, Nevera je čak nadmašila vlastite službene specifikacije, zabilježivši 0-60 mph za 1,74 sekunde (u usporedbi s 1,85 sekundi). Svi rekordi ubrzanja postignuti su standardnim rolloutom od jedne stope te koristeći cestovne Michelin Cup 2 R gume na normalnom (nepripremljenom) asfaltu, piše u objavljenom priopćenju.

Potpuna lista postignutih rekorda je:

Za svoj povijesni dan, ova Rimac Nevera nosi posebnu foliju koju je kreirao Rimac dizajnerski tim, inspiriran Rimac BMW e-M3, poznatim kao “Kockica”, prvom mulom Rimac Automobila kojom je Mate Rimac započeo kompaniju Rimac Automobili. Još 2011. godine e-M3 postavio je niz brzinskih rekorda koje su odobrili Guinness i FIA. I sada se povijest ponavlja.

Dok sam odrastao, uvijek sam gledao automobile koji su pisali povijest pomičući ljestvicu, impresioniran tehnologijom koju su donijeli na cestu. To je ono što me motivira od prvog dana – razvijati novu tehnologiju koja mijenja ono što je moguće. Danas s ponosom mogu reći da automobil koji smo stvorili može ubrzati do 400 km/h i vratiti se na 0 za manje vremena nego što je bilo potrebno kultnom McLarenu F1 da ubrza do 350 km/h. I ne samo to, već to može činiti uvijek iznova, usput rušeći svaki drugi rekord na pravcu. Kada smo krenuli u razvoj Nevere, naše zadane specifikacije bile su nevjerojatno ambiciozne, a sada smo ih sve uspjeli nadmašiti. Ipak, ono na što sam najviše ponosan je to što ovo nije automobil koji je isključivo dizajniran za pravocrtno ubrzanje. Nevera je potpuno zaokružen hiper automobil: obara rekorde, vozi preko 400 kilometara s jednim punjenjem, puni se od 0-80% za manje od 20 minuta i zadivljuje neke od najzahtjevnijih vozača na svijetu - komentirao je Mate Rimac. Rimac Nevera ograničena je na 150 primjeraka i trenutno se proizvodi u pogonu Rimac Grupe na Jankomiru u Zagrebu, a isporuke su u tijeku kupcima diljem svijeta.

