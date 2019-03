Rimac oko podneva premijerno pokazuje novo izdanje električne jurilice

Međunarodni sajam automobila u Ženevi, jedan od tri najvažnija u svijetu, danas je otvorio vrata novinarima, a pod svjetlima ženevskih reflektora ponovno izlaže i hrvatska tvrtka Rimac Automobili. Rimac će malo poslije podneva na svojem štandu na ženevskom salonu premijerno pokazati novo izdanje atraktivne električne jurilice, modela C_Two. No, kao što je to posljednjih godina postalo uobičajeno, proizvođači popuste pritisku javnosti pa malo prije skidanja svilenog pokrova s noviteta ipak otkriju bar dio informacija, pokažu bar neke fotografije. Tako je i Rimac uoči same premijere otkrio da s verzijom izloženom u Ženevi njegov C_Two nastavlja dobivati konačan oblik. Prvi je prototip već u proizvodnji, a iz Rimac Automobila dali su naslutiti ponešto i o novoj pogonskoj tehnologiji za proizvodnu verziju modela Rimac C_Two.

Testni program za ovaj novitet počeo je početkom godine, a s njim ekipa entuzijasta iz Rimac Automobila nastavlja težak rad na razvoju modela C_Two. Nije riječ samo o blagom ušminkavanju u odnosu na ranije pokazan automobil, jer su u novitet, kažu iz Rimac Automobila, uklopljene najnovije tehnologije. Stoga je novi model prošao stotine testova i procedura kako bi svi inicijalni ciljevi i globalni homologacijski zahtjevi bili ne samo postignuti nego i premašeni. Lani predstavljen Rimac C_Two najmoćniji je električni hiperautomobil u svijetu i kao takav demonstrira stručnost ove kompanije u automobilskim sustavima visokih performansi.

Pogonski sustav sazdan mu je od četiri motora te raspolaže s 1914 konjskih snaga i trenutačno raspoloživih 2300 Nm okretnog momenta. Zahvaljujući tome, C_Two u stanju je iz mirovanja do 60 milja na sat (prema američkim pravilima) ubrzati za samo 1,85 sekundi, odnosno do 100 km/h stiže za 1,97 sekundi, a na sprint do 300 km/h utroši 11,8 sekundi. Njegova baterija kapaciteta 120 kWh omogućava mu autonomiju od 550 kilometara, prema novom WLTP ciklusu (650 km po starom NEDC-u).

Pogledajte novi auto:

[video: 29851 / Ovako izgleda novi Rimčev super automobil C_Two]

Iako je već ove brojke stručna javnost dočekala s nevjericom, iz Rimac Automobila navode da su njihovi napori u dodatnom razvoju automobila rezultirali još boljim rezultatima za C_Two. S prototipom u proizvodnim pogonima konačna verzija modela C_Two ubrzo će biti potpuno dovršena. Očekuje se da će iduće godine svoje nadmoćne performanse demonstrirati na cestama diljem svijeta. Zapravo, cilj im je pokazati kako daleko i kako brzo može stići tehnologija potpuno električne budućnosti.

Rimac C_Two izložen u Ženevi izrađen je u bijeloj boji, a krase ga elementi od karbonskih vlakana obojeni u plavo. Unutrašnjost je ručno izrađena u pogonima tvrtke Rimac Automobili, također s karbonskim vlaknima u kombinaciji s petrolejski plavom kožom i prošivima u kontrastnoj boji. C_Two nepogrešivo se profilirao kao električan i kao elegantan, bez obzira na sprintersko srce.

Iako se malo kome neće svidjeti upečatljiv i aerodinamičan dizajn, kod svakog Rimčeva remek-djela podjednako impresionira ono “ispod kože”: školjka od karbonskih vlakana i pogonski sustav.

Pogledajte kako je nastajao novi Rimčev auto:

[video: 29850 / Ovako je nastajao novi Rimčev automobil]

Od prve skice razvijeni su i proizvedeni u Rimac Automobilima, radili su ih njihovi inženjeri. Školjka, monocoque, potpuno izrađena od karbonskih vlakana, najveći je pojedinačni komad od karbona izrađen u automobilskoj industriji, a u nju su potpuno integrirani baterija i pogonski sklop. Zajedno s krovom teži manje od 200 kilograma. Sama arhitektura školjke donosi karbonski krov, strukturalna pojačanja i zone gužvanja u prednjem, stražnjem i bočnom dijelu. U prednjem i stražnjem dijelu uklopljeni su i aluminijski elementi kojima je također svrha putničku kabinu u slučaju nesreće učiniti sigurnim mjestom. Prednji i stražnji ovjes spojeni su izravno na karbonsku strukturu. Baterija od 120 kWh integrirani je element koji doprinosi ukupnoj impresivnoj čvrstoći vozila. Posebno razvijen ovjes s elektronički kontroliranim amortizerima osigurava uglađenu i udobnu vožnju.

Svaki od četiri individualna elektromotora pogoni po jedan kotač, što rezultira, naravno, pogonom na sva četiri kotača za vrlo visoku razinu kontrole dinamike. Da bi se sve to postiglo, bilo je potrebno kombinirati jako kompleksne strukture i materijale. Naporan rad se isplatio. Rezultat je lagana i iznimno jaka struktura vozila. Dizajniranje, osmišljavanje i proizvodnja ključnih elektrifikacijskih sistema za vozila visokih performansi, navode iz tvrtke Rimac Automobili, ostala je njihova misija. Nekad su bili automobilski startup. Danas baterijama, pogonskim sistemima, hardverom i softverom opskrbljuju mnoge proizvođače automobila kako bi udahnuli život najekstremnijim električnim i hibridnim autima na tržištu.