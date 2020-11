Rimac dječaku ostvario san: 'Svaki dan je pred firmu dolazio biciklom i gledao, sad sam ga provozao'

Dječak Ante iz Svete Nedelje svaki je dan biciklom dolazio u firmu Mate Rimca i istraživao što se tamo događa, a najveća mu je želja bila vožnja u Rimčevu Conceptu One. Rimac mu je odlučio ispuniti tu želju, a dječak je sve snimio mobitelom te snimku postavio na YouTube.

Dječak na suvozačevu mjestu nije mogao sakriti svoju sreću te je stalno ponavljao da je presretan i da obožava automobil u kojemu se vozi. Rimca je ispitivao detalje o automobilu koje nije znao, a poduzetnik mu je sve objašnjavao.

O svemu se kasnije na svom Facebook profilu oglasio i Mate Rimac.

"U videu Q3 javnog izvještaja spomenuo sam Campus i kako želim da bude bez ograda tako da bilo tko ("javnost") može doći u najbliži dodir s onim što radimo. Jedan od ciljeva je da lokalni klinci odrastaju uz prizor hypercara i raznih prototipova svih mogućih proizvođača koji se testiraju po cestama okolice i time ih potaknu da se jednog dana bave tehnološkim zanimanjem.

No to zapravo nije ništa novo – tako smo funkcionirali cijelo vrijeme do nedavno. Hrpa klinaca dolazi na biciklima i vozi se oko firme, čak ulaze u pogone/urede i slobodno šetaju, gledaju aute i pričaju sa zaposlenicima. Ante je jedan od onih koji je skoro svaki dan na biciklu dolazio. Nakon nekog vremena svi smo ga već znali i puštali ga da ulazi slobodno. Najveća želja mu je bila da dobije đir u Concept_Oneu – pa sam mu ispunio tu želju, kao i mnogim drugim klincima u okolici (samo oni nisu stavili vožnju na YouTube).

Nažalost, prije godinu dana morali smo staviti portu i ogradu jer je bilo svega i svačega i nismo više mogli biti sigurni da se ne događaju stvari koje nam ne štete. Campus je od početka tako koncipiran da bilo tko može doći do firme i ući u određene prostore, ali da postoji jasna granica od koje mogu samo zaposlenici dalje (npr. u urede) – ta ideja je ugrađena od prvog koncepta pa je tako i oprema projektirana. To, nažalost, nije moguće u postojećim prostorima pa će klinci do Campusa nažalost morati gledati preko ograde. Svi se nadamo da će se Campus brzo realizirati i da će se stvoriti neki sasvim novi oblik interakcije između neke firme i posjetitelja", zaključio je.