Retro roadster za pravi užitak s 510 ks za 270.000 eura

Samo će 1948 najbržih i najsnalažljivijih sretnika imati priliku kupiti 911 Speedster, pravi puristički slavljenički model Porcheova kultnog “elfera”, koji će povodom 70. rođendana proizvođača iz njemačkog Zuffenhause biti izrađen u spomenutih 1948 primjeraka. Brojka se, dakako, odnosi na godinu u kojoj je proizveden prvi model 911.

Porsche 911 Speedster pravi je hommage bogatoj povijesti njemačkog proizvođača sportskih automobila, konkretno, prvom modelu koji je u poslijeratnoj Njemačkoj izradio utemeljitelj Ferdinand Porsche – modelu 356/1 Roadsteru.

Nema tu mjesta pomodnim turbomotorima koji su danas u Porscheima postali standardni prvenstveno zbog ekoloških normi, kao ni superbrzim automatskim mjenjačima koji također prevladavaju u današnjim Porsche automobilima. Porsche 911 Speedster izrađen je za prave vozačke puriste koji za upravljačem žele uživati. Tako ga pokreće atmosferski 4-litreni bokser motor s 510 KS i 470 Nm okretnog momenta čija se snaga preko ručnog GT 6-stupanjskog mjenjača prenosi, dakako, na stražnje kotače. Dakle, čisti užitak i kako su iz samog Porschea zaključili “nefiltrirano iskustvo vožnje”.

310 km/h s vjetrom u kosi

Premda kod ovog modela gole brojke nisu najbitnije, već sam doživljaj vožnje za upravljačem, treba spomenuti da 911 Speedster s mjesta do stotke sprinta za 4,0 s, dok do 160 km/h stiže za osam sekundi, a do 200 km/h stiže za 12,2 sekunde. Najveća mu je brzina respektabilnih 310 km/h, s vjetrom u kosi sa spuštenim krovom ili uz podignuti meki krov.

Zbog velike snage i isključivo ručnog mjenjača u 911 Speedster ugrađena je funkcija Auto-Blip koja ciljano i samostalno kompenzira razlike u okretajima između stupnjeva pri prebacivanju u niži stupanj prijenosa.

Za razliku od modela 911 GT3, 4-litreni bokser ugrađen u Speedster dobio je dva benzinska GPF filtra čestica i on ispunjava novu ekološku normu Euro 6d TEMP. Ne mora vas previše brinuti što 911 Speedster ispušta 317 g/km C02 zbog ekologije, ali ako ste potencijalni kupac to vas može brinuti zbog vašeg novčanika jer će trošarina u Hrvatskoj biti paprena, pa će i cijena biti veća od objavljene njemačke cijene od 270.000 eura. Međutim, kupcima ovog posebnog automobila to sigurno neće previše smetati.

Prilikom razvoja kao uzor su poslužili 911 R (2016.) i 911 GT3. Optički gledano novi Speedster uspostavlja most prema svojoj vlastitoj povijesti – prema praocu svih Porsche sportskih vozila, spomentom prvom modelu 356/1.

Dvije grbe i za sigurnost

Porsche 911 Speedster je kao konceptno vozilo lani slavio svoju svjetsku premijeru, a brojni elementi Speedstera koji odlikuju konceptno vozilo sada u jednakoj ili sličnoj izvedbi obilježavaju serijski model.

U središtu pritom stoji estetski oblikovan poklopac prtljažnika sklopivog krova sa svojim „double bubble“ (mi bismo rekli dvije karakteristične grbe straga), profilima na vrhu – koji je od 911 Speedstera iz 1988. godine klasično obilježje ove vrste sportskog vozila. Ovo je ujedno najveći i najsloženiji sastavni dio koji je Porsche do sada koristio u cestovnom modelu, a koji je napravljen od jednog komada plastike pojačane karbonskim vlaknima. Dvije obloge u dvostrukim izbočenim profilima po potrebi oslobađaju put obručima sustava za zaštitu u slučaju prevrtanja.

Unatoč svojoj purističkoj izvedbi električno pokretan mekani krov prikladan je za svakodnevnu upotrebu. Uzbudljivo niska fly-line obilježavala je već povijesne uzore kao što su Porsche 356 Speedster iz 1954. godine.

Serijska verzija Speedstera dobit će električno podesive bočne retrovizore u Sport Designu s grijačima. Promjenjiv, aerodinamički prilagođen stražnji spojler kao i stražnju oplatu Speedster je preuzeo od modela 911 GT3 Touring. Interijer karakteriziraju crni kožni elementi na bočnim dijelovima školjkastih sjedala.

Natpis “Speedster“ ukrašava naslone za glavu i pragove vrata s vidljivim karbonskim vlaknima te centralni tahometar. Kao i drugi instrumenti i on ima crni brojčanik s bijelim kazaljkama i zelenim znamenkama, što je također podsjećanje na poznatog pretka – Porsche 356 Speedster. Porsche na zahtjev novi 911 Speedster nudi i u retro Heritage Design paketu. Cijena tog paketa u Njemačkoj iznosi 21.634,20 eura.

Cijena osnovnog 911 Speedstera u Njemačkoj je 270.000 eura, a to će u Hrvatskoj zbog većih trošarina i PDV-a biti osjetno više.

