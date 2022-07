Renaultu naglo pala prodaja: U prvih šest mjeseci prodali čak 29,7% manje vozila

Francuski proizvođač automobila Renault izvijestio je u utorak da je zbog prekida poslovanja u Rusiji u prvoj polovini godine prodao gotovo za trećinu manje vozila nego u istom prošlogodišnjem razdoblju.

Zapadni proizvođač automobila najizloženiji ruskom tržištu prodao je u prvih šest ovogodišnjih mjeseci nešto više od milijun vozila, za 29,7 posto manje neto u prvoj polovini 2021.

Ako se pak isključe aktivnosti ruskog Avtovaza i ruskog ogranka Renaulta, prodaja je smanjena za 12 posto, pokazuje poslovno izvješće.

Prije rata u Ukrajini Rusija je bila drugo najveće Renaultovo tržište, zaslužno za 15 posto njegove zarade, prema banci JPMorgan.

Proizvođač popularnih modela poput Dacia Dustera i Renault Clija prekinuo je ove godine aktivnosti u Rusiji, najavivši i prodaju ruskog ogranka i 67,7 posto udjela u Avtovazu, najvećem ruskom proizvođaču automobila i vlasniku marke Lada.

Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS FILE PHOTO: FILE PHOTO: The logo of Renault carmaker is pictured at a dealership in Vertou, near Nantes, France, January 13, 2021. REUTERS/Stephane Mahe/File Photo/File Photo Photo: STEPHANE MAHE/REUTERS

Renault je u svibnju objavio da će prodati Avtovaz ruskom znanstvenom institutu, navodno za samo jedan rubalj, uz opciju ponovnog otkupa kroz razdoblje od šest godina.

Osim posljedica povlačenja iz Rusije, francuska grupacija slabije rezultate pripisuje i dugotrajnoj krizi u opskrbi poluvodičima, važnoj komponenti u proizvodnji automobila.

Pa ipak, optimistični su u pogledu proizvodnje čipova u drugoj polovini godine, što je na tragu ocjene njegova njemačkog rivala Volkswagena, primjećuje Reuters.

Operativni direktor brenda Renault Fabrice Cambolive istaknuo je određena poboljšanja u pogledu dostupnosti toga brenda i očekuje da će razina proizvodnje poluvodiča biti znatno viša u drugoj polovini godine nego u prvih šest mjeseci.