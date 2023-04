Renaultov novi Espace SUV je s pet ili sedam sjedala

Iako je u život još 1983. godine krenuo kao jednovolumen, novu generaciju modela Espace Renault je pokazao u obliku velikog SUV-a koji će se nuditi s pet ili sedam sjedala. Ovo je šesta generacija modela koji je svojevremeno započeo revoluciju, predstavio viziju budućnosti i neprestano se mijenjao u skladu s vremenom. Novi Espace trebao bi osnažiti ofenzivu francuske marke u C i D segmentima.

Izgled nove generacije izveden je po uzoru na SUV-ove, dok inačica Esprit Alpine u ovaj obiteljski automobil unosi dašak sportskog duha. Espace je i dalje dugačko vozilo s do sedam sjedala te najprostraniji model u ponudi marke Renault. Izbor profinjenih materijala i završne obrade čini ga prilično otmjenim, kaže proizvođač, a donosi i najveći panoramski krov na tržištu - površine jedan četvorni metar. Putnički prostor i motor novog Espacea mogu se pohvaliti najnovijim naprednim tehnologijama koje osiguravaju maksimalnu povezanost u vozilu te pomažu smanjiti utjecaj na okoliš. U usporedbi s prethodnom generacijom, novi Espace ima manje vanjske dimenzije, lakši je 215 kg te je opremljen iznimno učinkovitim punim hibridnim motorom E-Tech snage 200 KS. Njegova iznimno niska potrošnja goriva (deklariranih 4,6 l/100 km) zaslužna je za doseg do 1100 km, pri čemu nije potrebno puniti bateriju. Najučinkovitiji Espace do sada ispušta samo 104 g CO2/km. Iako je 14 cm kraći od svojih prethodnika te njegova duljina iznosi 472 cm, putnički je prostor produljen.

Već je početna razina opreme dostupna s 24-inčnim zaslonom OpenR, električnim poklopcem prtljažnika, bežičnim punjačem mobitela, 19-inčnim naplatcima... Novi Espace ima i klizni drugi red sjedala koji se može pomicati za 22 cm prema naprijed i natrag, a dva neovisna sjedala mogu se dijeliti u omjeru 60:40.

Novi Espace uključuje najbolje sustave za pomoć u vožnji i sigurnosne značajke. Temelji se na Alijansinoj namjenskoj platformi CMF-CD te je opremljen s 27 sustava za pomoć u vožnji. Multi-Sense i 4Control Advanced, Renaultov sustav upravljanja zakretanjem sva četiri kotača, podižu užitak u vožnji na novu razinu. Narudžbe za novi Espace kreću u proljeće ove godine.