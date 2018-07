Renault Kadjar na hard testu: ipak više voli duže rute

Crossoveri nisu vozila budućnosti. To su vozila današnjice. Začetnik segmenta još je prije 11 godina bio Nissan Qashqai koji je pokrenuo revoluciju, a zanimljivo je da je i njegov osam godina mlađi ‘brat blizanac’ - Renault Kadjar - svoj tržišni put također započeo vrlo uspješno.

Razloge tome treba tražiti (i) u neprestanom razvoju novih stvari koje privlače novu publiku. Dokaz je tome i naš testni primjerak, Kadjar u S-Edition razini opreme, koji za pogon rabi poznati 1,6-litreni dCi motor od 130 konjskih snaga, ali u kombinaciji s X-Tronic mjenjačem.

I dok je slabiji model, onaj od 110 KS, opremljen EDC mjenjačem s dvostrukom spojkom, za ovaj snažniji model pripremljena je poznata CVT tehnologija. Znači, dorađeni bestupanjski mjenjač, kojemu je trenje smanjeno za 40 posto, uz programirani raspon simulacije sedam stupnjeva prijenosa. To je mjenjač koji ne odiše sportskim karakteristikama, poput mjenjača s dvostrukom spojkom. To pokazuju i službene brojke, pa tako model upregnut ručnim mjenjačem do stotke treba 9,9 sekundi, dok testni utroši čak 11,1 sekundi.

Prema službenim podacima ovaj model troši 4,8 l/100 km. U stvarnosti tome valja dodati još litru dizelskog goriva, što je s obzirom na konfiguraciju 444,9 centimetara dugog, 161,3 cm visokog te 1490 kilograma teškog vozila solidan rezultat. Naravno, i CVT mjenjač uzima svoj danak jer je rastrošniji od opcije s ručnim mjenjačem. S-Edition u imenu modela znači da je riječ o izdašnije opremljenom Kadjaru.

Trenutačno se besplatno dobiva paket Techno Premium koji sadrži bočne senzore, sustav za nadzor mrtvog kuta, sustav aktivnog kočenja u slučaju nužde te sustav za pomoć pri parkiranju Easy Park Assist s kamerom za vožnju unazad. Uz još nekoliko doplata, testni Renault Kadjar S-Edition Energy dCi 130 X-Tronic stoji 236.853 kn. Uz aktualan popust cijena mu je prihvatljivih 221.853 kune.

Lakše parkiranje uz Easy Park Assist Sustav Easy Park Assist izmjerit će odabrano parkirno mjesto i Kadjar (gotovo) samostalno u njega smjestiti, bilo unaprijed, unazad, bočno ili pod kutem. Sustav potpuno preuzima manevriranje upravljačem, a vozač samo mora davati gas i kočiti. Želite li ipak sami parkirati, ali uz malu pomoć, sustav navodi zvučnim i vizualnim upozorenjima. Senzori koji štite prostor od 360 stupnjeva oko Kadjara. Stražnja kamera stanje prikazuje na središnoj konzoli te znatno olakšava parkiranje.

