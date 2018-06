Redizajnirana C-klasa izgleda isto, ali ima 6500 novih dijelova

Mercedes je nakon četiri godine obnovio C-klasu, svoj najprodavaniji model. Nijemci s još uvijek svježim i atraktivnim izgledom nisu eksperimentirali pa je redizajnirani model samo minimalno izmijenjen tako da se zaista treba potruditi uočiti vizualne promjene. Najzamjetnija je promjena nova grafika LED svjetala.

Ipak, opsežnije su promjene izvedene ispod lima. U Mercedesu kažu da je ovo najveći i najopsežniji facelift C-klase u povijesti s ukupno 6500 novih dijelova u odnosu na model iz 2014. godine.

Na prvim svjetskim vožnjama C-klase u sve četiri karoserijske izvedbe (sedan, karavan, kupe i kabriolet) i AMG modela bili smo u Luksemburgu i dolini rijeke Moselle u Njemačkoj, blizu Triera, rodnog mjesta Karla Marxa i to baš na dan kad je u Njemačkoj glavna tema bila Dieselgate afera Daimlera. Nijemci o tome nisu htjeli pričati, a znakovito je da najprodavaniji dizelski 2,1-litreni motor uz koji je u automobile ugrađen sporni softver zbog kojeg su im njemačke vlasti naložile opoziv stotina tisuća automobila, više nije u ponudi.

C-klasa će umjesto s njim biti dostupna s 2-litrenim dizelašem sa 194 KS i 400 Nm okretnog momenta, koji je predstavljen u E-klasi. Ali, nije to jedini novitet ispod poklopca motora.

Meki benzinski hibrid

Iz iste serije stiže i manji, novi početni dizelaš s 1,6-litrenim motorom koji će se nuditi sa 122 KS i 300 Nm ( C 180 d) i 160 KS i 360 Nm (C 200 d). I početni dizelaš sa 122 KS ima vrlo solidne performanse 9,4 s do stotke i najveća brzina od 207 km/h, uz tvorničku potrošnju od 4,6 l/100 km.

Kod benzinaca je novost 1,5-litreni četiricilindarski motor (C200) sa “mekom” hibridnom tehnologijom, odnosno 48-voltnom baterijom (EQ Boost) koja u određenim trenucima daje dodatnih 14 KS i 160 Nm okretnog momenta. Baterija služi i kao starter pa nije potreban poseban elektropokretač i funkcija start/stop radi uglađenije i kao alternator jer se puni pomoću sile kočenja. Primjerice prilikom usporavanja motor se isključuje već pri 8 km/h.

Ovaj motor se nudi i uz 4Matic pogon na sva četiri kotača. Isporučuje 184 KS i maksimalnih 280 Nm okretnog momenta, a performanse su zaista sjajne - do stotke stiže za 7,7 s, a najveća brzina je čak 239 km/h. Radi mirno, a na niskim okretajima je iznimno tih i uglađen, dok je nešto bučniji tek iznad 4500 o/min. Službena potrošnja jest 6,3 l/100 km.

Početni benzinski motor je i dalje 1,6-litreni turbo koji dolazi u verzijama sa 129 KS (C 160) i 156 KS (C 180), dok su u ponudi i snažniji C 300 s 2-litrenim četiricilindrašem sa 258 KS i C 400 s V6 motorom sa 333 KS.

Sedanska je izvedba i dalje dugačka 468,6 cm uz međuosovinski razmak od 284 cm i prtljažnik koji prima 455 litara (karavan 490 l). Dakako, u osnovnoj je konfiguraciji stražnji pogon, a uz doplatu je kod nekih motora moguće naručiti 4Matic pogon na sve kotače. Osnovne izvedbe dolaze i uz 6-brzinski ručni mjenjač dok u više verzija, pa i u početnoj dizelskoj verziji sa 122 KS i 300 Nm stiže uz 9G-tronic automatski mjenjač.

U unutrašnjosti je i dalje vrlo luksuzno i ugodno.

Javlja da je auto ogreban

C-klasa je i dalje jedan od najdinamičnijih i najudobnijih automobila u svom segmentu, tu nema greške, a uz doplatu je vozački nastrojenim vozačima dostupan “dinamic body control”, kao i skuplji zračni ovjes.

U sklopu “Mercedes me” sustava povezivosti Mercedes u C-klasi nudi funkciju obavijesti vlasniku vozila o oštećenju automobila, primjerice, na parkingu. Dakle, ako vaš automobil netko ogrebe na parkirališnom mjestu, pametni sustav na karoseriji automobila to prepozna i obavještava vas putem pametnog telefona.

Imali smo prilike isprobati i novi C43 AMG model C-klase s 3,0 V6 biturbo benzinskim motorom, koji sada nudi 23 KS više odnosno 390 KS i 520 Nm okretnog momenta. Isprobali smo ga u kabrioletskoj izvedbi, kao i u klasičnom četverovratnom sedanu. Pa iako se radi o snažnom sportašu koji uz 9-brzinski TCT automatik do stotke stiže za 4,7 s (brzina ograničena na 250 km/h) C-klasa AMG zbog svoje udobnosti i uglađenosti u mirnijem režimu rada te prostranosti može biti i sasvim pristojan obiteljski automobil. Kad to vozač želi, naravno, može biti prava cestovna zvijer, posebno u sport+ modu rada. Uz vožnju, koja je uključivala otvorenu cestu i autocestu bez ograničenja na kojoj smo isprobali puni potencijal V6 motora, prosječna potrošnja od 11,8 l/100 km čini se zadovoljavajućom.

